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Гайдукевич – американцам: займитесь своей страной. Самое удивительное, что вы будете лучше жить и весь мир

04 июля 2022 17:46
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Новости Беларуси. 4 июля белорусы пришли к американскому посольству в Минске. Накануне, в День Независимости, гражданину США хватило совести сравнить современное поколение белорусов с гитлеровскими оккупантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гайдукевич – американцам: займитесь своей страной. Самое удивительное, что вы будете лучше жить и весь мир-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Не надо воевать, надо мирно жить. И мы пришли сюда с миром. Я хочу искренне поздравить американский народ и что пожелать – займитесь своей страной. Самое удивительное, что вы будете лучше жить и весь мир. Не надо думать обо всем мире, он этого у вас не просил. Никто не просил ставить ваши базы по всему миру. Займитесь собой, накормите людей. Сколько нищих, сколько обездоленных. Занимайтесь собой, мы искренне это вам желаем. Мы мирные люди. То, что вчера сделало американское посольство, это плевок в нашу страну, плевок в наших дедов, прадедов.

# Международная политика # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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