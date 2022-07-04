Председатель Молодёжного парламента о высказывании Энтони Блинкена: «Мы не позволим трогать наших предков»

Новости Беларуси. Белорусы 4 июля собрались у американского посольства в Минске. Поводом для этого стало заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. В День Независимости нашей страны у него хватило совести сравнить современное поколение белорусов с гитлеровскими оккупантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента Беларуси:

Наше гражданское общество и вообще белорусы терпеть унижения и оскорбления своего государства никому не позволят. Нам не принципиально то, о чем они говорят в отношении нашей страны, мы это все научились фильтровать и смотреть закрытыми глазами, но мы не позволим трогать наших предков.

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