«Таких людей немного». Александр Ефремов рассказал, что его удивляло в Михаиле Финберге

Новости Беларуси. Человек-оркестр, профессионал с большой буквы. В Минске 13 декабря простились с Михаилом Финбергом. Его не стало в минувшую субботу, 11 декабря. В последний путь проводили коллеги, друзья и просто почитатели таланта известного дирижера, директора и художественного руководителя Национального академического концертного оркестра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он переиграл на всех инструментах, окончил экстерном госконсерваторию. Попав на работу в столичный цирк, Михаил Финберг создал оркестр, который по мастерству стал лучшим в своем роде. Специальные премии Президента и звание почетного гражданина Мозыря и Несвижа. Его выступления в Италии отмечены Гран-при, а звезда Михаила Финберга заложена в Москве. Коллеги до сих пор ломают голову, как ему удавалось делать успешным все, за что бы он ни брался.