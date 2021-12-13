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«Таких людей немного». Александр Ефремов рассказал, что его удивляло в Михаиле Финберге

13 декабря 2021 17:16
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Новости Беларуси. Человек-оркестр, профессионал с большой буквы. В Минске 13 декабря простились с Михаилом Финбергом. Его не стало в минувшую субботу, 11 декабря. В последний путь проводили коллеги, друзья и просто почитатели таланта известного дирижера, директора и художественного руководителя Национального академического концертного оркестра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Таких людей немного». Александр Ефремов рассказал, что его удивляло в Михаиле Финберге-1

Он переиграл на всех инструментах, окончил экстерном госконсерваторию. Попав на работу в столичный цирк, Михаил Финберг создал оркестр, который по мастерству стал лучшим в своем роде. Специальные премии Президента и звание почетного гражданина Мозыря и Несвижа. Его выступления в Италии отмечены Гран-при, а звезда Михаила Финберга заложена в Москве. Коллеги до сих пор ломают голову, как ему удавалось делать успешным все, за что бы он ни брался.

«Таких людей немного». Александр Ефремов рассказал, что его удивляло в Михаиле Финберге-4

Александр Ефремов, режиссер, народный артист Беларуси:
Меня всегда необыкновенно трогало и удивляло в нем то, что он по-настоящему был гражданином. Он любил страну, уважал народ, среди которого живет, и очень многое сделал в той области, в которой трудился. Таких людей немного, и необыкновенно жалко, что они так рано уходят.

«Таких людей немного». Александр Ефремов рассказал, что его удивляло в Михаиле Финберге-7

Стоило Финбергу только появиться на сцене, и выступление прерывалось на несколько минут бурными овациями. А эти последние аплодисменты, казалось, и вовсе не утихнут.

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# Некролог # общество # Александр Ефремов # Михаил Финберг # Александр Лукашенко # Фотофакт

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