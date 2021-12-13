Татьяна Рунец о Михаиле Финберге: мы должны приложить все усилия, чтобы растущее поколение не забыло этого человека

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

На самом деле, прощаемся с легендой. Вы знаете, очень сложно передать ощущение. Когда уходят такие люди, мне кажется, мы что-то теряем в этой жизни. Но, знаете, как говорят по вере, кто-то приходит, кто-то уходит. Но будем надеяться, что у нас в Республике Беларусь будет еще одна такая же легенда. Но память об этом человеке, конечно, будет долго жить в наших сердцах, в его творчестве, в его работе. И я думаю, что мы должны приложить все усилия, чтобы поколение растущее не забыло этого человека. Вечная ему память.

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