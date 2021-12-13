Митрополит Вениамин: «Какая польза человеку, если он весь мир приобретёт, а душе своей повредит?»

Новости Беларуси. Пока многие заняты предновогодними хлопотами, главное в этой суматохе – не забыть о родных и близких. К слову, 13 декабря в Минске представители православной церкви, парламентарии и просто неравнодушные люди за круглым столом обсудили, как защитить традиционные семейные ценности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская православная церковь подготовила предложения о внесении в Конституцию некоторых положений. Так, в частности, предлагается такая формулировка понятия «брак» – «добровольный союз мужчины и женщины по рождению с целью создания семьи, устанавливающий для сторон взаимные права и обязанности». Также в БПЦ предлагают закрепить в Конституции недопущение внедрения культов, ритуалов, обрядов, причиняющих вред духовно-нравственному и физическому развитию человека.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Вглядываясь в будущее, мы стараемся предложить нашему народу опереться на духовно-нравственную опору, которую нам оставили предыдущие поколения. Это крепкая семья, многодетная семья, традиционная семья, любовь, уважение в семье, добрые отношения между семьями. И это важно закрепить.

Когда мы говорим о важности в Конституции того, чтобы человек в современном мире обладал всем необходимым для его жизни, мы все-таки считаем необходимым обозначить духовно-нравственную составляющую. Потому что какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?