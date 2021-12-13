Ушёл человек-оркестр. Что говорят почитатели таланта о Михаиле Финберге на церемонии прощания?

Татьяна Рунец о Михаиле Финберге: мы должны приложить все усилия, чтобы растущее поколение не забыло этого человека – читайте здесь .

На церемонии многолюдно. Это коллеги, друзья и просто почитатели таланта известного дирижера, директора, художественного руководителя Национального академического концертного оркестра. Он был великим музыкантом и по-настоящему народным артистом, которого просто обожали зрители. Причем люди сразу нескольких поколений. Слова соболезнования выразил Александр Лукашенко. Он назвал маэстро символом целой эпохи в эстрадном искусстве. Михаила Финберга называли «человек-оркестр» не только потому, что он профессионал с большой буквы, но и потому, что он по-настоящему жил любовью к музыке.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Нас пакінуў маэстра, легенда нашай беларускай айчыннай культуры, той чалавек, які быў пажаданым у любым вугалку нашай краіны будзь то маленькі цэнтр, аграгарадок ці маштабныя абласныя і рэспубліканскія пляцоўкі. Ён быў сапраўды генератарам ідэй, першапраходцам. І я лічу, што напэўна Міхаіл Якаўлевіч на крок ішоў наперадзе. Я лічу, што з зыходам Міхаіла Якаўлевіча мы страцілі нешта вельмі важнае і вельмі цэннае для нашай нацыянальнай беларускай культуры. Гэта сапраўды вялікая страта.

Михаила Финберга не стало в минувшую субботу, 11 декабря. Как отметили в его коллективе – «Уходит эпоха в музыке». Он не дожил два месяца до своего 75-летия и до 35-летия оркестра. В музыке Михаил Яковлевич с детства. Он создал этот оркестр и инициировал присвоение ему самых высоких званий. Ни один коллектив страны не имеет звания в совокупности – заслуженный, академический и национальный. Особенно Михаил Финберг гордился званием национальный, потому что оно было присвоено по распоряжению Президента, и оркестр каждые пять лет подтверждал его своим трудом и активной деятельностью. Похоронят маэстро на центральной аллее Восточного кладбища.

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