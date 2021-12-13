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Игорь Луцкий о Михаиле Финберге: «Он себя всего отдавал своему любимому делу. Это настоящий маэстро Республики Беларусь»

13 декабря 2021 11:33
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Новости Беларуси. Слезы, цветы и воспоминания. В Белгосфилармонии прощаются с Михаилом Финбергом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Луцкий о Михаиле Финберге: «Он себя всего отдавал своему любимому делу. Это настоящий маэстро Республики Беларусь»-1

На церемонии многолюдно. Это коллеги, друзья и просто почитатели таланта известного дирижера, директора, художественного руководителя Национального академического концертного оркестра. Он был великим музыкантом и по-настоящему народным артистом, которого просто обожали зрители. Причем, люди сразу нескольких поколений. Соболезнование выразил Александр Лукашенко. Он назвал маэстро символом целой эпохи в эстрадном искусстве. Михаила Финберга называли «человек-оркестр» не только потому, что он профессионал с большой буквы, но и потому, что он по-настоящему жил любовью к музыке.  

Игорь Луцкий о Михаиле Финберге: «Он себя всего отдавал своему любимому делу. Это настоящий маэстро Республики Беларусь»-4

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Большой человек, большой профессионал, большой патриот нашей страны. Он всегда очень эмоционально переживал за то, что происходит в стране, за то, что происходит в культуре. Он себя всего отдавал своему любимому делу. Это настоящий маэстро Республики Беларусь. И сегодня, конечно же, больно думать о том, что такие люди покидают нас. Но Михаил Яковлевич оставил за собой большую плеяду учеников. И есть нам, на кого равняться. И есть, кем гордиться. Поэтому для страны – это большая утрата. Прежде всего, патриота и маэстро страны.  

Игорь Луцкий о Михаиле Финберге: «Он себя всего отдавал своему любимому делу. Это настоящий маэстро Республики Беларусь»-7

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# Некролог # общество # Игорь Луцкий # Татьяна Рунец # Михаил Финберг # Александр Лукашенко # Анатолий Маркевич # Фотофакт

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