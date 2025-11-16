Правительство ФРГ может ждать роспуск из-за провальной политики Мерца

Правительство ФРГ может ждать роспуск из-за провальной политики канцлера Фридриха Мерца. Об этом пишут зарубежные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечается, что неспособность немецкого кабмина решить многие ключевые проблемы породила предположения об очередном досрочном роспуске правительства. Согласно опросам, лишь 16 % граждан готовы вновь видеть Мерца кандидатом в канцлеры.

Люди недовольны тем, что глава правительства не выполняет свои предвыборные обещания. Из-за чего Мерц получил прозвище Спотыкающийся канцлер. На этом фоне стремительно набирают популярность оппозиционные партии.