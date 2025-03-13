Что делать с ненужной одеждой? Вот несколько мест, куда можно отдать старые вещи
Всегда хочется к весне внутренних и внешних изменений, хочется «расхламиться», выбросить, или продать, или отдать, подарить кому-то свои ненужные вещи. Но не стоит выбрасывать: лучше отдать это тем, кому эти вещи действительно необходимы. В студии ток-шок «Точки над i» поговорили про осознанное потребление и как правильно, без вреда для своей психики, избавляться от ненужных вещей.
Ольга Шевелева, психолог, певица:
Я решила попробовать посторонним людям отдавать, нуждающимся, потому что я часто езжу в Могилевскую область к моим родственникам и я вижу, что там, особенно в многодетных семьях, уже не хватает до третьего человека, чтобы эта одежда в приличном виде была. И я решила, что буду помогать так.
Татьяна Гриченок, персональный стилист:
У нас в Минске есть общество, как раз мы туда с клиентами вещи, которые могут еще быть в носке, хорошего качества, отвозим. Они работают уже каждый день, принимают и игрушки, и вещи, и много чего. Главное, они просят, чтобы это было в презентабельном относительно виде, не порвано. Этот тот случай, когда можно свои вещи отдать другим людям и они обретут новую жизнь.
Михаил Свито, ведущий:
Наталья с пользой для окружающих избавляется от своих ненужных вещей. Куда вы их отдаете?
Наталья Чайковская, модератор пластических фигур:
В первую очередь, все вещи, которые старые, устаревшие, у вас с удовольствием примет наша киностудия «Беларусьфильм», потому что все эти вещи имеют исторический характер.
Особенно вещи, которые сохранились от ваших бабушек, от ваших дедушек и вы думаете, что им пора уже на помойку – нет, ребята. У нас снимаются постоянно военные фильмы, и эти вещи очень нужны.
Второе – передаю церкви.
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