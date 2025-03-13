Что делать с ненужной одеждой? Вот несколько мест, куда можно отдать старые вещи

Всегда хочется к весне внутренних и внешних изменений, хочется «расхламиться», выбросить, или продать, или отдать, подарить кому-то свои ненужные вещи. Но не стоит выбрасывать: лучше отдать это тем, кому эти вещи действительно необходимы. В студии ток-шок «Точки над i» поговорили про осознанное потребление и как правильно, без вреда для своей психики, избавляться от ненужных вещей.

Ольга Шевелева, психолог, певица:

Я решила попробовать посторонним людям отдавать, нуждающимся, потому что я часто езжу в Могилевскую область к моим родственникам и я вижу, что там, особенно в многодетных семьях, уже не хватает до третьего человека, чтобы эта одежда в приличном виде была. И я решила, что буду помогать так.

Татьяна Гриченок, персональный стилист:

У нас в Минске есть общество, как раз мы туда с клиентами вещи, которые могут еще быть в носке, хорошего качества, отвозим. Они работают уже каждый день, принимают и игрушки, и вещи, и много чего. Главное, они просят, чтобы это было в презентабельном относительно виде, не порвано. Этот тот случай, когда можно свои вещи отдать другим людям и они обретут новую жизнь.

Михаил Свито, ведущий:

Наталья с пользой для окружающих избавляется от своих ненужных вещей. Куда вы их отдаете?