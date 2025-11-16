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Церковь Святого Александра Невского открыли под Минском

16 ноября 2025 10:50
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16 ноября под Минском освятили церковь Святого Александра Невского. Возведение храма в агрогородке Чуриловичи началось 15 лет назад по инициативе местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церковь Святого Александра Невского открыли под Минском-2

До 30-х годов прошлого века в округе существовала церковь, но после разрушения так и не была восстановлена. Современное здание – плод общих усилий. Над проектом работал известный белорусский архитектор Николай Лукьянчик. Строительство велось за счет пожертвований и спонсорской помощи.

Церковь Святого Александра Невского открыли под Минском-4

Впервые на службе с митрополитом, думаю, она будет отличаться от других. До этого очень далековато ездить приходилось всем. Пожилым людям очень трудно доставалось.

Церковь Святого Александра Невского открыли под Минском-6

Иерей Сергий Короткий, настоятель храма Святого Александра Невского агрогородка Чуриловичи:
Конечно, Господь слышит везде человеческие молитвы, но в храме по-особому, потому что это общественная молитва, которая объединяет всех нас. Храм – это то место, которое соединяет небо с землей. Земля – это мы, живущие здесь, небо – это Господь и все святые, которые достигли, живя здесь, на земле, духовной высоты.

Церковь Святого Александра Невского открыли под Минском-8

Торжественный чин освящения церкви совершил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Первую божественную литургию под сводами храма провел сам Владыка. Теперь прихожане смогут регулярно посещать богослужения и обращаться за божьей помощью в молитвах.

# Православные в Беларуси # Митрополит Вениамин

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