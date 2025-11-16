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Река Черуэлл на юге Англии превратилась в многотонную свалку

16 ноября 2025 10:45
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Пойма реки Черуэлл на юге Англии превратилась в многотонную свалку бытовых отходов. Это создает риск загрязнения бассейна Темзы. Отходы в течение месяца к реке привозили мигранты из Индии и Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Река Черуэлл на юге Англии превратилась в многотонную свалку-2

Официальные источники связывают появление свалки с деятельностью организованной преступной группы. По данным СМИ, мусорная куча высотой до 10 метров уже начала нагреваться, что может вызвать крупный пожар. 

Оценочная стоимость уборки отходов превышает весь годовой бюджет местного районного совета. Местность вокруг реки на полгода закрыта для публичного доступа. Власти планируют найти виновных и принять меры.

# ЧП

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