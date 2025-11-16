Миссия МАГАТЭ положительно оценила подготовку кадров в сфере радиационной безопасности в Беларуси

Дальнейшее улучшение системы подготовки кадров в сфере радиационной защиты и безопасности. Ряд рекомендаций по итогу работы в Беларуси дала экспертная миссия МАГАТЭ. Группа специалистов из Болгарии, Греции и России положительно оценили соответствующую инфраструктуру, а также подходы в обучении специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно эксперты акцентировали внимание на комплексном характере созданной системы. Миссия посетила Университет гражданской защиты, где ознакомилась с учебными программами, лабораторной базой, а также современными тренировочными площадками. Высокую оценку получил уровень практико-ориентированности образовательных процессов. Университет также сотрудничает с международными структурами и занимается профильной переподготовкой кадров на пространстве стран СНГ.

Григорий Асташко, заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси:

Подготовка этой миссии состоит из трех модулей. Идет оценка регуляторной базы для подготовки специалистов в области радиационной защиты. Второй модуль – это реализация этой регуляторной базы. Третий модуль специфический, поскольку на базе института Сахарова Белгосуниверситета функционируют уже много лет специализированные курсы Международного агентства по атомной энергии по переподготовке специалистов в области радиационной защиты. И по практике МАГАТЭ, чтобы продолжить эту работу, необходимо также оценить, насколько возможности института Сахарова и страны в целом соответствуют тем требованиям, которые имеются у МАГАТЭ.

Миссия дала положительную оценку достижениям Беларуси в подготовке специалистов, а также выработала 9 рекомендаций и пять предложений. На их основе будет сформирован план для дальнейшего совершенствования системы.

Андреа Лучиани, координатор миссии МАГАТЭ EduTA:

Мы высоко оцениваем инфраструктуру, связанную с учебными заведениями и поставщиками услуг по обучению. Могу сказать, что действующая система хорошо развита и подходит для обеспечения радиационной безопасности в стране. Мы также определили несколько моментов, в которых могли бы помочь Беларуси в дальнейшем укреплении этой системы. Конечно, рассчитываем на дальнейшее сотрудничество. Данная миссия МАГАТЭ важна, отмечают специалисты, так как квалифицированные кадры составляют основу для обеспечения безопасного функционирования объектов использования атомной энергии. Безопасность, как неоднократно отмечал глава нашего государства, – одно из ключевых требований для дальнейшего развития атомного потенциала Беларуси. Лукашенко: атомная станция кардинально изменила облик белорусской энергетики. Перспективы отрасли на неделе обсудили во Дворце Независимости. Было принято решение о строительстве третьего энергоблока на БелАЭС в Островецком районе. Для обеспечения его работы в дальнейшем потребуется более тысячи человек дополнительного персонала. Параллельно прорабатывается вопрос возведения второй атомной электростанции. Предварительно планируют исследовать площадки в Могилевской области.