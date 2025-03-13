Просто идите без денег! Эксперты о том, как отказаться от спонтанных покупок

Всегда хочется к весне внутренних и внешних изменений, хочется «расхламиться», выбросить, или продать, или отдать, подарить кому-то свои ненужные вещи. Но не стоит выбрасывать: лучше отдать это тем, кому эти вещи действительно необходимы. В студии ток-шок «Точки над i» поговорили про осознанное потребление и как правильно, без вреда для своей психики, избавляться от ненужных вещей.

Ольга Бурлакова, ведущая:

У всех же случаются спонтанные покупки, которые как раз и влияют на захламление гардероба. Что с этим делать? Есть ли какие-то рекомендации?

Татьяна Гриченок, персональный стилист:

Чтобы не покупать все подряд, у меня есть одна хорошая рекомендация. Я сама ей следую, рекомендую клиентам: просто идете без денег. Если вам эта вещь действительно нужна – вы завтра за ней вернетесь. Я всегда хожу без денег, без карточек, без ничего. А если она мне не нужна, то я за ней не вернусь на утро. И часто потом очень многие не возвращаются за этой вещью, потому что она им не нужна. Смотрят, когда приезжают, свой гардероб, примеряются и понимают, что, наверное, смысла нет.

Ольга Шевелева, психолог, певица:

У меня также, я долго думаю, и я пришла к выводу последние годы, что я делаю: если очень я сомневаюсь – я отвешиваю, если я сомневаюсь, но мне больше нравится – я беру, но есть 10-14 дней. Как правило, я люблю спонтанные покупки. Я убедилась, что это лучше всего, когда ты не идешь ничего выбирать, у тебя просто время и ты думаешь – пойду пройдусь. И обязательно ты найдешь то.

Ольга Шевелева:

Я раньше переживала: а что подумают, если я верну? Ничего не подумают. Это их проблема на самом деле, говорю вам как психолог. Это у вас в голове, что они подумают. Они забудут о вас через минуту, как вы отойдете от кассы.