Александр Лукашенко: «Все аккаунты у нас на руках. Мы видим, кто чего стоит»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас хватит ума, чтобы точечно разобраться с каждым мерзавцем. Мы по всем направлениям начали действовать, начиная от тех, кто чатился, о чем вы говорили, или, как там, постился в этих чатах, уже несколько сотен там сидят. Ну, Окрестина свободно, сейчас там находятся, все рассказывают. Такие хорошие, такие мирные. Вы несколько экземпляров видели, их будет все больше и больше на экранах телевизоров. Мы покажем, кто есть кто.

И Сергеенко правильно сказал: не надо убирать чего-то из этих чатов и прочее. Поздно. Все аккаунты у нас на руках. Мы видим, кто чего стоит. И если мерзавцы типа этих цепкал и прочих думают, что мы их не достанем за границей, они ошибаются. Мы им не простим гибель этого парня.