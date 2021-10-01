Александр Лукашенко на совещании с руководством Администрации: «Научитесь требовать со своих подчиненных»

Евгени й Пустово й, корреспондент : Отдельная, самая болезненная тема – работа с обращениями граждан. С одной стороны, это бренд социальной политики Беларуси. С другой – ахиллесова пята власти. Люди обращаются в инстанции, чиновники от них закрываются ворохом бумаг – то ли из-за лени, то ли из-за безразличия, то ли из-за скрытого вредительства. И такие еще есть во властных кабинетах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В первую очередь это работа с людьми. Решение проблем, с которыми они к нам идут, должно быть на особом контроле, как и выполнение поручений Президента. Предупреждаю вас: в ближайшее время я подключу – знаете, у меня есть возможность альтернативно подключить кадры, для того чтобы проверить в правительстве, Администрации, Комитете госконтроля, как выполняются мои поручения. И если они не выполняются, вот тогда вам будем итальянская забастовка. Я вас просто предупреждаю, научитесь требовать со своих подчиненных, чтобы и они выполняли железобетонно ваши поручения. А у нас могут послушать решения Президента и в лучшем случае или в худшем отложить куда-то в сторону – это потом. Нет, будет срок.