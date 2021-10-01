Игорь Сергеенко: «У нас работают люди из регионов, и мы сегодня ищем новые лица»

Новости Беларуси. Кадровая политика, подготовка к принятию политических решений и экспертной оценке документов, работа идеологической вертикали. 1 октября Александр Лукашенко провел совещание с руководством Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Президент не сторонник кабинетного стиля. Постоянно в полях, ближе к людям. Учитесь, руководители на местах. В тренде «живого» управления работают Кочанова и Сергеенко. Постоянно в регионах. Глава государства нацеливает их еще и на поиск новых лиц-управленцев из провинции.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Коллектив Администрации небольшой, достаточно компактный коллектив. У нас работают люди из регионов, и мы сегодня ищем новые лица, находим интересных людей – и в Брестской области, и в Минской в этом году. Достаточно сказать, что в коллективе Администрации сегодня работают 10 кандидатов, докторов наук. В коллективе представлены специалисты различных отраслей и сфер деятельности. Поэтому мы заинтересованы сегодня находить в первую очередь тех людей, которые проработали непосредственно в трудовых коллективах, которые проработали в районе, городе, на местах, которые видят, чувствуют жизнь не из окна кабинета или служебного автомобиля, а которые реально участвовали и воплощали эту политику там, на месте.