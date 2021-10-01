Таким героям должны ставить памятники. Как провожали в последний путь убитого Дмитрия Федосюка

Виталий Леонович, общественный деятель:

Мы сегодня провожаем в последний путь нашего героя. Героя, у которого понятие чести, долга было в крови. Он сделал героический поступок, очень больно, мы все скорбим, вы видите, сколько людей здесь с цветами. Это наш герой, герой Республики Беларусь. Я хочу, чтобы молодежь наша подрастающая брала пример с таких ребят, которые свою жизнь отдали за белорусский народ. Те, которые положили свою жизнь в борьбе с БЧБ-нечистью, с которой мы должны бороться. И если мы на сегодняшний день не примем жесткие меры для того, чтобы эти мерзопакостные твари, по-другому я их не назову, поднимали свою гриву у нас в Республике Беларусь, мы не должны позволить им это сделать, мы должны загнать их всех в норы, в норы под веники, это лично моя точка зрения. А таким героям, как наш сотрудник Госбезопасности, мы должны ставить памятники.

Похоронили офицера на Восточном кладбище Минска, которое в народе называют «кладбище героев». Все цветы из клуба Дзержинского доставят на место захоронения Дмитрия.

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