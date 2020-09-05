«В ходе обыска призналась, что в сети «Одноклассники» оскорбила сотрудника ГАИ УВД Могилёвского облисполкома и его близких»

Новости Беларуси. Правоохранители обращают внимание белорусов на то, что оскорбление и угрозы в социальных сетях влекут за собой серьезную ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свободное выражение мнений, гарантированное каждому человеку, не имеет ничего общего с публичной травлей и клеветой, которые развернулись в отношении правоохранителей, журналистов, учителей и других лиц.