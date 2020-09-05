«В ходе обыска призналась, что в сети «Одноклассники» оскорбила сотрудника ГАИ УВД Могилёвского облисполкома и его близких»

Новости Беларуси. Правоохранители обращают внимание белорусов на то, что оскорбление и угрозы в социальных сетях влекут за собой серьезную ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свободное выражение мнений, гарантированное каждому человеку, не имеет ничего общего с публичной травлей и клеветой, которые развернулись в отношении правоохранителей, журналистов, учителей и других лиц.
4 сентября управлением по Могилевской области в ГУСБ МВД Республики Беларусь установлено лицо, подозреваемое в совершении преступления, предусмотренного статьей 369-й «Оскорбление представителя власти». Им оказалась жительница города Минска, которая в ходе обыска призналась, что в сети «Одноклассники» оскорбила сотрудника ГАИ УВД Могилевского облисполкома и его близких. В настоящее время гражданка доставлена в Следственный комитет, где дает признательные показания.
Как сообщили 4 сентября в МВД, уже установлено 49 лиц, из них 8 признаны подозреваемыми по уголовным делам, 28 человек привлечены к административной ответственности.