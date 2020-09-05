Дмитрий Кохно и Денис Дудинский обратились к белорусам

Новости Беларуси. Среди задержанных за участие в уличных акциях – шоумены, бывшие телеведущие Дмитрий Кохно и Денис Дудинский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В определенный момент они громко заявили о своем уходе с телеканалов, объявив себя сторонниками перемен. Оба возглавили протестное движение, непосредственно участвуя в акциях и осуществляя координацию людей. Их видеообращение вы можете посмотреть выше.

Денис Дудинский:

Я участвовал в незаконных несанкционированных шествиях, маршах, акциях, митингах. На своем примере хочу предостеречь всех тех, кто собирается выходить на незаконные митинги, акции и шествия о последствиях. Последствия будут, последствия будут обязательно. И последствия не такие мягкие могут быть, как вы об этом думаете. Не совершайте противозаконных действий.