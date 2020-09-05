Дмитрий Кохно и Денис Дудинский обратились к белорусам
Новости Беларуси. Среди задержанных за участие в уличных акциях – шоумены, бывшие телеведущие Дмитрий Кохно и Денис Дудинский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В определенный момент они громко заявили о своем уходе с телеканалов, объявив себя сторонниками перемен. Оба возглавили протестное движение, непосредственно участвуя в акциях и осуществляя координацию людей.
Их видеообращение вы можете посмотреть выше.
Денис Дудинский:
Я участвовал в незаконных несанкционированных шествиях, маршах, акциях, митингах. На своем примере хочу предостеречь всех тех, кто собирается выходить на незаконные митинги, акции и шествия о последствиях. Последствия будут, последствия будут обязательно. И последствия не такие мягкие могут быть, как вы об этом думаете. Не совершайте противозаконных действий.
Дмитрий Кохно:
Я на своем примере убедился, что мое любопытство выйти на незаконные несогласованные шествия обернулось для меня административным арестом. Еще раз прочитав закон, вы увидите, что такие шествия несут за собой либо штраф, либо арест до 15 суток. И на своем личном примере я хочу предостеречь каждого, кто собирается выйти на незаконно согласованные шествия о той законной ответственности, которую придется понести.