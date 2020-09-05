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Днём будет 15-20 градусов тепла, пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде на неделю

05 сентября 2020 16:29
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Новости Беларуси. На неделе синоптики в Беларуси прогнозируют дожди и понижение температуры, рассказали в программе «Плюс-минус».  

В начале недели погоду в стране будут определять фронтальные разделы с Западной Европы. А к среде, 9 сентября, ожидается поступление неустойчивых воздушных масс с Западной Европы.  

Днём будет 15-20 градусов тепла, пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:  
В течение всей рабочей недели погоду в стране будет формировать неустойчивая воздушная масса атлантического происхождения, периодически будут проходить кратковременные дожди, чередоваться они будут с короткими прояснениями. Сопровождать дожди будет порывистый западный ветер. В ночные часы в стране ожидается +6 – +13, днем, в основном, 15-20 градусов тепла.  

В южных районах, начиная со второй половины недели, ожидается больше солнца. В дневные часы температура будет достигать 22-24 тепла.  

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Днём будет 15-20 градусов тепла, пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Днём будет 15-20 градусов тепла, пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде на неделю-6

Днём будет 15-20 градусов тепла, пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде на неделю-8

Днём будет 15-20 градусов тепла, пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

Днём будет 15-20 градусов тепла, пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

Днём будет 15-20 градусов тепла, пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

# Погода в Беларуси # общество # Виктория Матвиенко # Фотофакт

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