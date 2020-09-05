Днём будет 15-20 градусов тепла, пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В начале недели погоду в стране будут определять фронтальные разделы с Западной Европы. А к среде, 9 сентября, ожидается поступление неустойчивых воздушных масс с Западной Европы.

Новости Беларуси. На неделе синоптики в Беларуси прогнозируют дожди и понижение температуры, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:

В течение всей рабочей недели погоду в стране будет формировать неустойчивая воздушная масса атлантического происхождения, периодически будут проходить кратковременные дожди, чередоваться они будут с короткими прояснениями. Сопровождать дожди будет порывистый западный ветер. В ночные часы в стране ожидается +6 – +13, днем, в основном, 15-20 градусов тепла.

В южных районах, начиная со второй половины недели, ожидается больше солнца. В дневные часы температура будет достигать 22-24 тепла.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.