Стажировка за границей, жильё и выплаты – какие условия создают для молодых специалистов на МКПО
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как вы работаете с молодыми специалистами?
Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения:
Если о технологах, мы при первой же возможности их посылаем на зарубежные стажировки. Летом стажировались неделю в Турции. В прошлом году ездили молодые специалисты в Китай на стажировку. В Испании были на стажировке. Мы стараемся, чтобы ездили, учились. Обязательно. Само собой, посещение выставок, семинаров.
Александр Осенко:
А социальный пакет?
Ольга Политико:
Подъемные – само собой. Потом в основном иногородняя молодежь получила жилье в нашем доме. Там новые квартиры.
Александр Осенко:
А целевыми направлениями пользуетесь?
Ольга Политико:
У нас учится по целевому направлению девочка в БГТУ и трое ребят – в колледже легкой промышленности. Мы предлагаем всем целевое обучение.
У нас сложилась практика. Ребята заканчивают наш колледж, приходят к нам и потом идут получать высшее образование в технологическом университете. Эта практика очень оправдывает себя.
Александр Осенко:
С какого курса вы берете себя на практику?
Ольга Политико:
С колледжем – прямо с первого. Они у нас на всех видах практики.
Александр Осенко:
То есть люди, заканчивая колледж или университет, прекрасно понимают, в какую профессию они придут?
Ольга Политико:
Совершенно верно.
Александр Осенко:
А что бы вы хотели в этой системе усовершенствовать как руководитель?
Ольга Политико:
Больше практикоориентированности. Но у нас прорабатывался вопрос с БГТУ – на базе завода открыть филиал университета, чтобы проходили практическое обучение.