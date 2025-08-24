Стажировка за границей, жильё и выплаты – какие условия создают для молодых специалистов на МКПО

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как вы работаете с молодыми специалистами?

Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения:

Если о технологах, мы при первой же возможности их посылаем на зарубежные стажировки. Летом стажировались неделю в Турции. В прошлом году ездили молодые специалисты в Китай на стажировку. В Испании были на стажировке. Мы стараемся, чтобы ездили, учились. Обязательно. Само собой, посещение выставок, семинаров. Александр Осенко:

А социальный пакет? Ольга Политико:

Подъемные – само собой. Потом в основном иногородняя молодежь получила жилье в нашем доме. Там новые квартиры.

Александр Осенко:

А целевыми направлениями пользуетесь? Ольга Политико:

У нас учится по целевому направлению девочка в БГТУ и трое ребят – в колледже легкой промышленности. Мы предлагаем всем целевое обучение. У нас сложилась практика. Ребята заканчивают наш колледж, приходят к нам и потом идут получать высшее образование в технологическом университете. Эта практика очень оправдывает себя. Александр Осенко:

С какого курса вы берете себя на практику?