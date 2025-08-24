С 1 сентября Латвия ужесточает правила въезда в страну

Латвия ужесточает правила въезда в страну: за 48 часов до поездки надо будет сообщать важные сведения о себе и родных – вплоть до службы в армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Латвия ужесточает правила въезда в страну: за 48 часов до поездки надо будет сообщать важные сведения о себе и родных – вплоть до службы в армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 1 сентября гражданам третьих стран (кроме обладателей ВНЖ) необходимо за двое суток до поездки заполнить электронную анкету и указать цель визита, срок пребывания, маршрут, место работы, а также другую информацию о себе и своих родственниках. Штраф за предоставление ложных сведений – 2 тысячи евро.