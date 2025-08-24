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С 1 сентября Латвия ужесточает правила въезда в страну

24 августа 2025 07:39
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Латвия ужесточает правила въезда в страну: за 48 часов до поездки надо будет сообщать важные сведения о себе и родных – вплоть до службы в армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 сентября Латвия ужесточает правила въезда в страну-2

С 1 сентября гражданам третьих стран (кроме обладателей ВНЖ) необходимо за двое суток до поездки заполнить электронную анкету и указать цель визита, срок пребывания, маршрут, место работы, а также другую информацию о себе и своих родственниках. Штраф за предоставление ложных сведений – 2 тысячи евро.

# Международная политика

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