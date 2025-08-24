Прямой эфир

Ольга Политико: «Луи Виттон» делали на нашей коже!

24 августа 2025 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Кто ваши основные потребители?

Ольга Политико: «Луи Виттон» делали на нашей коже!-2

Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения: 
Продажа идет 50 % на экспорт, 50 % в стране. В связи с тем, что с октября прошлого года в следующем пакете санкций, который был принят, был запрет на экспорт в страны ЕС готовой кожи… Годом ранее он был введен для российских производителей, а в прошлом году и на нас распространили. Конечно, мы тут потеряли рынки по готовой коже той же Италии, потому что итальянцы многие покупали.

Боже мой, Louis Vuitton делали на нашей коже!

Покупали итальянцы у нас красты. Краст – это уже покрашенная, посушенная кожа, но она без финишной отделки. А финишные отделки делают итальянцы, они тут мастера. Вообще итальянцы – законодатели в мире кожи, в мире химии для кожи, оборудования для кожи, технологий для кожи и так далее.

# Предприятия Беларуси # Мода # Международное сотрудничество # Интервью # Ольга Политико # Александр Осенко

Другие новости рубрики

Все новости
Натуральная кожа будет востребована или все перейдут на экоматериалы? Мнение Ольги Политико
24 августа 2025 07:36

Натуральная кожа будет востребована или все перейдут на экоматериалы? Мнение Ольги Политико

Лукашенко поздравил Украину с Днём Независимости
24 августа 2025 07:30

Лукашенко поздравил Украину с Днём Независимости

Главное – влюбиться в профессию! Ольга Политико о сотрудниках-иностранцах на кожевенном заводе
24 августа 2025 07:22

Главное – влюбиться в профессию! Ольга Политико о сотрудниках-иностранцах на кожевенном заводе