Ольга Политико: «Луи Виттон» делали на нашей коже!

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения.

Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения:

Продажа идет 50 % на экспорт, 50 % в стране. В связи с тем, что с октября прошлого года в следующем пакете санкций, который был принят, был запрет на экспорт в страны ЕС готовой кожи… Годом ранее он был введен для российских производителей, а в прошлом году и на нас распространили. Конечно, мы тут потеряли рынки по готовой коже той же Италии, потому что итальянцы многие покупали.

Боже мой, Louis Vuitton делали на нашей коже!

Покупали итальянцы у нас красты. Краст – это уже покрашенная, посушенная кожа, но она без финишной отделки. А финишные отделки делают итальянцы, они тут мастера. Вообще итальянцы – законодатели в мире кожи, в мире химии для кожи, оборудования для кожи, технологий для кожи и так далее.