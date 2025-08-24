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Каково руководить большим кожевенным предприятием? О моде, экологии и карьере – интервью с Ольгой Политико

24 августа 2025 08:09
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы генеральный директор крупного кожевенного предприятия. Отрасль сложная, серьезная. Не было ли у вас сомнений, когда назначали на эту должность? Не пугали ли трудности? Ведь до этого вы в кожевенной отрасли не работали. Не было желания отказаться от должности?

Самое главное – за тобой стоят люди! Не было ли желания отказаться от должности гендиректора?

Каково руководить большим кожевенным предприятием? О моде, экологии и карьере – интервью с Ольгой Политико-3

Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения:
Отказаться не было желания, потому что меня всегда интересовали новые вершины. Что-то новое – это раз. Второе – когда ты вступаешь на неизведанную тропу, ты не представляешь всех трудностей. Когда, например, сейчас я подбираю персонал на какие-то руководящие должности и люди сомневаются (справлюсь, не справлюсь), мне это даже импонирует. То есть люди реально оценивают свои силы. Человек, который со старта говорит – я тут все переверну – это пустослов.

При назначении были очень сильные опасения, было много бессонных ночей. Потому что самое главное в работе руководителя – это то, что ты отвечаешь за людей. За тобой стоят люди, которые хотят получать своевременно заработную плату, хотят обеспечить свои семьи. Это постоянная ответственность за людей.

Поэтому, конечно, были и сомнения, терзания, но хотелось что-то и себе доказать. Может, звучит слишком громко, и для страны что-то сделать.

Как развивалась личная карьера?

Каково руководить большим кожевенным предприятием? О моде, экологии и карьере – интервью с Ольгой Политико-5

Александр Осенко:
Как развилась ваша личная карьера после завершения университета?

Ольга Политико:
Я приехала работать в родные Барановичи, на Барановичский станкостроительный завод, который является филиалом «Атланта», входит в одно акционерное общество. Работала там в отделе труда и заработной платы. Потом стала ведущим специалистом по идеологической работе.

Потом я вернулась в свой отдел начальником отдела. И уже с начальника отдела была выдвинута трудовым коллективом в депутаты Палаты представителей. Два созыва отработала в Палате представителей, была заместителем председателя Комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи. Я была там одна женщина в мужской комиссии.

Каково руководить большим кожевенным предприятием? О моде, экологии и карьере – интервью с Ольгой Политико-7

Александр Осенко:
Как быстро вы освоились в этой специальности?

Ольга Политико:
Я каждый день учусь, каждый день что-то новое открывается. Особенно сейчас, когда и санкционные ограничения, приходится менять и химматериалы, и все буквально с колес. Поэтому это каждый раз какие-то новые вызовы. Каждый день учимся.

Как разработать модную коллекцию на несколько лет вперед?

Александр Осенко:
Как быстро вы адаптируетесь под наших модников? Как изменяется тенденция в моде по выработке кожи?

Каково руководить большим кожевенным предприятием? О моде, экологии и карьере – интервью с Ольгой Политико-9

Ольга Политико:
Хотелось бы быстрее обгонять наших конкурентов, и сейчас последние исследования проводила РБК – больше 30 % в объеме продаж обуви составляет спортивная обувь. На втором месте – летняя обувь. А все, что мы привыкли – ботинки, сапоги – это уже ближе к концу. Поэтому задача – спортивная обувь.

У нас сейчас направление для детской обуви, потому что там большие требования. Кожа для детской обуви должна быть безформальдегидная, чтобы выполнять все требования по безопасности.

У нас на постоянной основе работают еще на заводе иностранные технологи, которые предлагают новые артикулы, разрабатывают. Ежегодно мы разрабатываем и утверждаем трендбуки будущих сезонов. То есть там анализирует специальный человек, который специализируется на изучении маркетплейсов, выставок, коллекций мировых лидеров и так далее, и составляет нам трендбук будущих сезонов. В ноябре планируем презентовать сезон 2027-2028 – какие расцветки, предположительно, будут в моде, какие виды отделки, чтобы наши потребители при разработке своих коллекций брали наши цвета.

Об экологии на кожевенном предприятии

Каково руководить большим кожевенным предприятием? О моде, экологии и карьере – интервью с Ольгой Политико-11

Александр Осенко:
Бытует такое мнение, что кожевенное производство – это не очень экологически чистое производство. В одном из своих интервью вы говорили, что очень большие деньги направлены именно на очистные сооружения. Как сейчас обстоят дела в том же Гатово по экологии у вас на предприятии?

Каково руководить большим кожевенным предприятием? О моде, экологии и карьере – интервью с Ольгой Политико-13

Ольга Политико:
Очистку воздуха на своих очистных сооружениях мы проводим с декабря 2023 года. Дурнопахнущие газы собираются и прогоняются через скруббер, очищаются. Второй этап – мы сейчас уже начали проектирование очистки зольных стоков.

Если говорить про экологичность, то те химические материалы, которые мы используем в выделке кожи, особенно в отделке, имеют все сертификаты REACH – это по экологической безопасности. То, что у нас используются различные кислоты в производстве, – мы соблюдаем соответствующие требования по их использованию, утилизации отходов и так далее.

Каково руководить большим кожевенным предприятием? О моде, экологии и карьере – интервью с Ольгой Политико-15

Александр Осенко:
А лаборатория по мониторингу есть у вас на предприятии?

Ольга Политико:
Есть. Она аккредитованная. Постоянно делает замеры и сточных вод, и воздуха рабочей зоны. На постоянной основе, разумеется. Экология – это большая и проблема, и большой вызов, но это обязательно надо решать.

Рецепт жизни от настоящей белоруски

Каково руководить большим кожевенным предприятием? О моде, экологии и карьере – интервью с Ольгой Политико-17

Ольга Политико:
Любите все, что вы делаете, и всех, кто вас окружает. И никогда не сдавайтесь!

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