Каково руководить большим кожевенным предприятием? О моде, экологии и карьере – интервью с Ольгой Политико

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы генеральный директор крупного кожевенного предприятия. Отрасль сложная, серьезная. Не было ли у вас сомнений, когда назначали на эту должность? Не пугали ли трудности? Ведь до этого вы в кожевенной отрасли не работали. Не было желания отказаться от должности? Самое главное – за тобой стоят люди! Не было ли желания отказаться от должности гендиректора?

Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения:

Отказаться не было желания, потому что меня всегда интересовали новые вершины. Что-то новое – это раз. Второе – когда ты вступаешь на неизведанную тропу, ты не представляешь всех трудностей. Когда, например, сейчас я подбираю персонал на какие-то руководящие должности и люди сомневаются (справлюсь, не справлюсь), мне это даже импонирует. То есть люди реально оценивают свои силы. Человек, который со старта говорит – я тут все переверну – это пустослов. При назначении были очень сильные опасения, было много бессонных ночей. Потому что самое главное в работе руководителя – это то, что ты отвечаешь за людей. За тобой стоят люди, которые хотят получать своевременно заработную плату, хотят обеспечить свои семьи. Это постоянная ответственность за людей. Поэтому, конечно, были и сомнения, терзания, но хотелось что-то и себе доказать. Может, звучит слишком громко, и для страны что-то сделать. Как развивалась личная карьера?

Александр Осенко:

Как развилась ваша личная карьера после завершения университета? Ольга Политико:

Я приехала работать в родные Барановичи, на Барановичский станкостроительный завод, который является филиалом «Атланта», входит в одно акционерное общество. Работала там в отделе труда и заработной платы. Потом стала ведущим специалистом по идеологической работе. Потом я вернулась в свой отдел начальником отдела. И уже с начальника отдела была выдвинута трудовым коллективом в депутаты Палаты представителей. Два созыва отработала в Палате представителей, была заместителем председателя Комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи. Я была там одна женщина в мужской комиссии.

Александр Осенко:

Как быстро вы освоились в этой специальности? Ольга Политико:

Я каждый день учусь, каждый день что-то новое открывается. Особенно сейчас, когда и санкционные ограничения, приходится менять и химматериалы, и все буквально с колес. Поэтому это каждый раз какие-то новые вызовы. Каждый день учимся. Как разработать модную коллекцию на несколько лет вперед? Александр Осенко:

Как быстро вы адаптируетесь под наших модников? Как изменяется тенденция в моде по выработке кожи?

Ольга Политико:

Хотелось бы быстрее обгонять наших конкурентов, и сейчас последние исследования проводила РБК – больше 30 % в объеме продаж обуви составляет спортивная обувь. На втором месте – летняя обувь. А все, что мы привыкли – ботинки, сапоги – это уже ближе к концу. Поэтому задача – спортивная обувь. У нас сейчас направление для детской обуви, потому что там большие требования. Кожа для детской обуви должна быть безформальдегидная, чтобы выполнять все требования по безопасности. У нас на постоянной основе работают еще на заводе иностранные технологи, которые предлагают новые артикулы, разрабатывают. Ежегодно мы разрабатываем и утверждаем трендбуки будущих сезонов. То есть там анализирует специальный человек, который специализируется на изучении маркетплейсов, выставок, коллекций мировых лидеров и так далее, и составляет нам трендбук будущих сезонов. В ноябре планируем презентовать сезон 2027-2028 – какие расцветки, предположительно, будут в моде, какие виды отделки, чтобы наши потребители при разработке своих коллекций брали наши цвета. Об экологии на кожевенном предприятии

Александр Осенко:

Бытует такое мнение, что кожевенное производство – это не очень экологически чистое производство. В одном из своих интервью вы говорили, что очень большие деньги направлены именно на очистные сооружения. Как сейчас обстоят дела в том же Гатово по экологии у вас на предприятии?

Ольга Политико:

Очистку воздуха на своих очистных сооружениях мы проводим с декабря 2023 года. Дурнопахнущие газы собираются и прогоняются через скруббер, очищаются. Второй этап – мы сейчас уже начали проектирование очистки зольных стоков. Если говорить про экологичность, то те химические материалы, которые мы используем в выделке кожи, особенно в отделке, имеют все сертификаты REACH – это по экологической безопасности. То, что у нас используются различные кислоты в производстве, – мы соблюдаем соответствующие требования по их использованию, утилизации отходов и так далее.