«Спасибо, что сделали из меня человека». Что помогло изменить жизнь парню, который связался с плохой компанией?

Новости Беларуси. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних усиливают профилактическую работу. Задача – уберечь подростков от совершения правонарушений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Комплекс мероприятий большой. В воспитательной работе участвуют не только правоохранители, но также педагоги и медики. Вместе и идут к одной благой цели.

Ирина Волк, корреспондент:

Год назад жизнь еще несовершеннолетнего Альгиса изменилась не самым лучшим образом. Подросток связался с плохой компанией, распивал спиртные напитки. И оказался на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Альгис Пятраускас совершал противонарушения в состоянии алкогольного опьянения, был участником массовых беспорядков, за ним числятся мелкие хулиганства.

– Сколько ты совершил за это время, будучи несовершеннолетним?

– Честно, не помню.

– Один, два, три?

– Там, наверное, три-четыре, где-то так.

– Около трех. Самым эффективным наказанием за время исправления, по словам парня, был штраф в размере 290 рублей. Его помог выплатить отец, который работает дальнобойщиком. Родители юноши разведены, парень проживает с мамой.

Альгис Пятраускас:

Вообще, она говорила: «Сынок, ты становишься на неправильную дорожку. Надо меняться». После этих слов я осознал суть своего бытия и понял, что надо реально меняться, надо вставать на путь истины. Правоохранители, педагоги и соцработники проводили с юношей не раз индивидуальную профилактическую работу. Понадобилась помощь и врача-нарколога. Приходили домой и на учебу. Месяц назад Альгису исполнилось 18 лет. На последнем заседании комиссии ему объявили о том, что профилактическая работа и комплексная реабилитация с ним завершена. Парень встал на путь исправления.