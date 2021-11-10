«Спасибо, что сделали из меня человека». Что помогло изменить жизнь парню, который связался с плохой компанией?
Новости Беларуси. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних усиливают профилактическую работу. Задача – уберечь подростков от совершения правонарушений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Комплекс мероприятий большой. В воспитательной работе участвуют не только правоохранители, но также педагоги и медики. Вместе и идут к одной благой цели.
Ирина Волк, корреспондент:
Год назад жизнь еще несовершеннолетнего Альгиса изменилась не самым лучшим образом. Подросток связался с плохой компанией, распивал спиртные напитки. И оказался на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
Альгис Пятраускас совершал противонарушения в состоянии алкогольного опьянения, был участником массовых беспорядков, за ним числятся мелкие хулиганства.
– Сколько ты совершил за это время, будучи несовершеннолетним?
– Честно, не помню.
– Один, два, три?
– Там, наверное, три-четыре, где-то так.
– Около трех.
Самым эффективным наказанием за время исправления, по словам парня, был штраф в размере 290 рублей. Его помог выплатить отец, который работает дальнобойщиком. Родители юноши разведены, парень проживает с мамой.
Альгис Пятраускас:
Вообще, она говорила: «Сынок, ты становишься на неправильную дорожку. Надо меняться». После этих слов я осознал суть своего бытия и понял, что надо реально меняться, надо вставать на путь истины.
Правоохранители, педагоги и соцработники проводили с юношей не раз индивидуальную профилактическую работу. Понадобилась помощь и врача-нарколога. Приходили домой и на учебу. Месяц назад Альгису исполнилось 18 лет. На последнем заседании комиссии ему объявили о том, что профилактическая работа и комплексная реабилитация с ним завершена. Парень встал на путь исправления.
Вероника Богнат, начальник инспекции по делам несовершеннолетних УВД администрации Ленинского района:
Подросток на последнем заседании комиссии по делам несовершеннолетних, когда ему было объявлено, что с ним закончилась комплексная реабилитация, высказал слова благодарности. Обратился ко всем членам комиссии со словами: «Спасибо, что сделали из меня человека».
Хотелось бы обратиться к подросткам: лучше учиться на чужих ошибках. Делайте выводы, берегите себя.
Уважаемые родители, также хотелось бы обратиться к вам с просьбой контролировать своих детей в вечернее время, проводить с ними различные воспитательные работы, профилактические беседы, ведь наши дети – это самое ценное.
На данный момент молодой человек нигде не работает и не учится. Но с прежней компанией больше не поддерживает связь. Сейчас проходит медкомиссию для службы в армии. Хочет побыстрее пополнить ряды военнослужащих и даже не против остаться служить по контракту. Жизнь налаживается.