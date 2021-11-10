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«Спасибо, что сделали из меня человека». Что помогло изменить жизнь парню, который связался с плохой компанией?

10 ноября 2021 14:19
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Новости Беларуси. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних усиливают профилактическую работу. Задача – уберечь подростков от совершения правонарушений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Комплекс мероприятий большой. В воспитательной работе участвуют не только правоохранители, но также педагоги и медики. Вместе и идут к одной благой цели.

«Спасибо, что сделали из меня человека». Что помогло изменить жизнь парню, который связался с плохой компанией?-1

Ирина Волк, корреспондент:
Год назад жизнь еще несовершеннолетнего Альгиса изменилась не самым лучшим образом. Подросток связался с плохой компанией, распивал спиртные напитки. И оказался на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Альгис Пятраускас совершал противонарушения в состоянии алкогольного опьянения, был участником массовых беспорядков, за ним числятся мелкие хулиганства.

«Спасибо, что сделали из меня человека». Что помогло изменить жизнь парню, который связался с плохой компанией?-4

Сколько ты совершил за это время, будучи несовершеннолетним?
– Честно, не помню.
– Один, два, три?
– Там, наверное, три-четыре, где-то так.
– Около трех.

Самым эффективным наказанием за время исправления, по словам парня, был штраф в размере 290 рублей. Его помог выплатить отец, который работает дальнобойщиком. Родители юноши разведены, парень проживает с мамой.

«Спасибо, что сделали из меня человека». Что помогло изменить жизнь парню, который связался с плохой компанией?-7

Альгис Пятраускас:
Вообще, она говорила: «Сынок, ты становишься на неправильную дорожку. Надо меняться». После этих слов я осознал суть своего бытия и понял, что надо реально меняться, надо вставать на путь истины.

Правоохранители, педагоги и соцработники проводили с юношей не раз индивидуальную профилактическую работу. Понадобилась помощь и врача-нарколога. Приходили домой и на учебу. Месяц назад Альгису исполнилось 18 лет. На последнем заседании комиссии ему объявили о том, что профилактическая работа и комплексная реабилитация с ним завершена. Парень встал на путь исправления.

«Спасибо, что сделали из меня человека». Что помогло изменить жизнь парню, который связался с плохой компанией?-10

Вероника Богнат, начальник инспекции по делам несовершеннолетних УВД администрации Ленинского района:
Подросток на последнем заседании комиссии по делам несовершеннолетних, когда ему было объявлено, что с ним закончилась комплексная реабилитация, высказал слова благодарности. Обратился ко всем членам комиссии со словами: «Спасибо, что сделали из меня человека».

Хотелось бы обратиться к подросткам: лучше учиться на чужих ошибках. Делайте выводы, берегите себя.

Уважаемые родители, также хотелось бы обратиться к вам с просьбой контролировать своих детей в вечернее время, проводить с ними различные воспитательные работы, профилактические беседы, ведь наши дети – это самое ценное.

На данный момент молодой человек нигде не работает и не учится. Но с прежней компанией больше не поддерживает связь. Сейчас проходит медкомиссию для службы в армии. Хочет побыстрее пополнить ряды военнослужащих и даже не против остаться служить по контракту. Жизнь налаживается.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Альгис Пятраускас # Вероника Богнат # Ирина Волк # Фотофакт

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