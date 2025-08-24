В Национальном детском технопарке прошла акция «Я сегодня первоклассник»

В преддверии Дня знаний в Национальном детском технопарке устроили праздник для будущих школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция «Я сегодня первоклассник» собрала воспитанников детских домов семейного типа со всей страны. Их ждала увлекательная программа с экскурсиями, аниматорами, мастер-классами и сладким угощением.

Мария Найда:

Такой хороший день у детей. Они уходят в мир знаний первый раз в первый класс, и с таким позитивом. Столько хороших мероприятий, экскурсий. Спасибо Детскому фонду! Я уже 18 лет воспитываю детей, и всегда подушка безопасности у нас есть – Детский фонд.

Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:

Сегодня удивительный праздник для Белорусского детского фонда, для всех неравнодушных наших граждан, для предприятий, которые участвовали в таком красивом дне. Он немножко волнительный и для взрослых, и для деток, потому что в канун 1 сентября мы дарим любовь свою особенным детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Не обошлось без вручения подарков к школе от белорусского Детского фонда и его партнеров. Каждый ребенок получил рюкзак, наполненный всем необходимым для учебы: красочными канцелярскими принадлежностями, тетрадями.