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«О чём ещё можно мечтать, когда судьба дарит тебе такие подарки?» Вот что имел в виду Григорий Азарёнок

08 ноября 2021 11:35
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ.  

Юлия Артюх, СТВ:
Ты очень много времени проводишь на работе. Сейчас, мне кажется, ты живешь работой в принципе. А как ты проводишь свободное время? Вообще есть оно у тебя?

«О чём ещё можно мечтать, когда судьба дарит тебе такие подарки?» Вот что имел в виду Григорий Азарёнок-1

Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ:
Вот фраза «живешь работой». Что такое современный журналист? Ты должен быть в теме, в повестке с утра до вечера. И если ты не живешь работой, то у тебя не получится. Работа должна быть, пока ты ешь, спишь. Тебе должны сниться твои сюжеты. Только тогда будет отдача. Шукшин сказал: кино, как кофейный автомат – он даст тебе ровно столько, сколько ты туда вложил. Не больше и не меньше. Если подошел формально, устал, где-то повторился, выхлопа будет ноль. Поэтому только таким отношением к работе и можно жить.

Юлия Артюх:
Все-таки есть какое-то свободное время? Ты его как-то проводишь? Может быть, с друзьями, с семьей?

Григорий Азаренок:
Читаешь книгу, допустим, приходит удачный образ, ты бежишь записывать, уже работаешь. Вот так свободное время переходит в работу.

«О чём ещё можно мечтать, когда судьба дарит тебе такие подарки?» Вот что имел в виду Григорий Азарёнок-4

Юлия Артюх:
О чем ты мечтаешь?

Григорий Азаренок:
Я уже говорил: жила бы страна родная, и нет других забот. Все остальное приложится.

Юлия Артюх:
Это в глобальном плане. А чисто по-человечески, твое внутреннее желание, мечта, может, из детства? Даже вплоть до банальных вещей: побывать где-то или пообщаться с кем-то. Кто у тебя кумир?

Григорий Азаренок:
Не сотвори себе кумира, как говорится в Евангелие. Как такового кумира нет, но есть очень много авторитетов. Это и писатели, и воины, исторические деятели. А сейчас, конечно, для всех нас образец – это наш Президент.

«О чём ещё можно мечтать, когда судьба дарит тебе такие подарки?» Вот что имел в виду Григорий Азарёнок-7

Юлия Артюх:
С Президентом ты виделся лично. Можно сказать, что мечты сбываются.

Григорий Азаренок:
Я был во время исторического шторма. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Я был и на этих самых страшных митингах, и когда Президент обращался к парламенту и народу по поводу самолета, когда была накаленная, страшная ситуация. О чем еще можно мечтать, когда судьба дарит тебе такие подарки, когда ты в самой гуще исторических событий? А если еще твое слово хоть на каплю на что-то влияет, то это просто предел желаний для того, кто в теме, в процессе.

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# Профессии # общество # Юлия Артюх # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Фотофакт

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