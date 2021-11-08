«О чём ещё можно мечтать, когда судьба дарит тебе такие подарки?» Вот что имел в виду Григорий Азарёнок

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ. Юлия Артюх, СТВ:

Ты очень много времени проводишь на работе. Сейчас, мне кажется, ты живешь работой в принципе. А как ты проводишь свободное время? Вообще есть оно у тебя?

Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ:

Вот фраза «живешь работой». Что такое современный журналист? Ты должен быть в теме, в повестке с утра до вечера. И если ты не живешь работой, то у тебя не получится. Работа должна быть, пока ты ешь, спишь. Тебе должны сниться твои сюжеты. Только тогда будет отдача. Шукшин сказал: кино, как кофейный автомат – он даст тебе ровно столько, сколько ты туда вложил. Не больше и не меньше. Если подошел формально, устал, где-то повторился, выхлопа будет ноль. Поэтому только таким отношением к работе и можно жить. Юлия Артюх:

Все-таки есть какое-то свободное время? Ты его как-то проводишь? Может быть, с друзьями, с семьей? Григорий Азаренок:

Читаешь книгу, допустим, приходит удачный образ, ты бежишь записывать, уже работаешь. Вот так свободное время переходит в работу.

Юлия Артюх:

О чем ты мечтаешь? Григорий Азаренок:

Я уже говорил: жила бы страна родная, и нет других забот. Все остальное приложится. Юлия Артюх:

Это в глобальном плане. А чисто по-человечески, твое внутреннее желание, мечта, может, из детства? Даже вплоть до банальных вещей: побывать где-то или пообщаться с кем-то. Кто у тебя кумир? Григорий Азаренок:

Не сотвори себе кумира, как говорится в Евангелие. Как такового кумира нет, но есть очень много авторитетов. Это и писатели, и воины, исторические деятели. А сейчас, конечно, для всех нас образец – это наш Президент.