Киев ночью пытался атаковать Россию 95 беспилотниками

С 1 сентября Латвия ужесточает правила въезда в страну

Гражданам третьих стран (кроме обладателей ВНЖ) необходимо за двое суток до поездки заполнить электронную анкету и указать цель визита, срок пребывания, маршрут, место работы, а также другую информацию о себе и своих родственниках.