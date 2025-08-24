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Киев ночью пытался атаковать Россию 95 беспилотниками

24 августа 2025 08:23
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Киев ночью пытался атаковать Россию 95 беспилотниками-0

Дежурными средствами ПВО РФ ночью нейтрализованы 95 украинских дронов над территорией страны, пишет РИА Новости.

Ночью с 23 на 24 августа ВС Украины предпринята попытка атаковать объекты на территории РФ. БПЛА ликвидированы над следующими регионами: Брянская, Тверская, Калужская, Орловская, Тамбовская, Новгородская, Белгородская, Ростовская, Курская, Смоленская, Самарская, Ленинградская области, а также над Крымским полуостровом и Татарстаном, информирует Министерство обороны России.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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