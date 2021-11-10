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Как эффективно использовать отходы лесоматериалов? Съездили на линию переработки в Березинском лесхозе

10 ноября 2021 14:23
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Новости Беларуси. В лесхозах Минской области углубят переработку древесины. Растут и объемы производства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Спрос на качественную продукцию есть как на внутреннем рынке, так и за рубежом.  

Как эффективно использовать отходы лесоматериалов? Съездили на линию переработки в Березинском лесхозе-1

Увеличить масштабы заготовки и переработки древесины планируют и в Березинском лесхозе. Ближайшая задача – строительство и запуск пеллетного цеха.  

Побробнее в материале Юлии Минич.  

Как эффективно использовать отходы лесоматериалов? Съездили на линию переработки в Березинском лесхозе-4

Юлия Минич, корреспондент:  
Линия сортировки в Березинском лесхозе заработала в 2020 году. Ежедневно сюда поступает до 200 кубометров материала, который распределяют по диаметру и длине. А дальше – линия переработки.  

Как эффективно использовать отходы лесоматериалов? Съездили на линию переработки в Березинском лесхозе-7

Новая линия очень продуктивная. Ее задача – правильно рассортировать лесоматериалы и исключить брак уже на начальном этапе. Но на выброс ничего не идет – производство безотходное.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # общество # Юлия Минич # Максим Шугалей # Алексей Овсянский # Виталий Леммер # Фотофакт

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