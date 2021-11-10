Как эффективно использовать отходы лесоматериалов? Съездили на линию переработки в Березинском лесхозе

Новости Беларуси. В лесхозах Минской области углубят переработку древесины. Растут и объемы производства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Спрос на качественную продукцию есть как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
Новости Беларуси. В лесхозах Минской области углубят переработку древесины. Растут и объемы производства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Спрос на качественную продукцию есть как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
Увеличить масштабы заготовки и переработки древесины планируют и в Березинском лесхозе. Ближайшая задача – строительство и запуск пеллетного цеха.
Побробнее в материале Юлии Минич.
Юлия Минич, корреспондент:
Линия сортировки в Березинском лесхозе заработала в 2020 году. Ежедневно сюда поступает до 200 кубометров материала, который распределяют по диаметру и длине. А дальше – линия переработки.
Новая линия очень продуктивная. Ее задача – правильно рассортировать лесоматериалы и исключить брак уже на начальном этапе. Но на выброс ничего не идет – производство безотходное.
Подробности смотрите в видеоматериале.