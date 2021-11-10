Когда делать прививку от гриппа, если уже вакцинировался от COVID?

Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация от гриппа. Уже привито более 12 % населения. В первую очередь уделяют внимание людям из групп риска. Это граждане с хроническими заболеваниями и пожилые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Больше всего привитых в Дзержинском, Несвижском, Солигорском и Стародорожском районах. Активными темпами вакцинируются и на Червенщине. Здесь привито более 3,5 тысячи жителей. Прививочные пункты расположены в районной поликлинике, а также в смиловичской сельской участковой больнице, фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях.

Екатерина Вергейчик, исполняющий обязанности заведующего поликлиникой Червенской центральной районной больницы:

Записываться на прививку от гриппа не нужно. Пациент приходит в регистратуру с карточкой и говорит, что хочет привиться от гриппа. Конечно, имеются и противопоказания. Каждый случай рассматривается индивидуально. Если вы сделали прививку от коронавирусной инфекции, выдерживается около двух недель для прививки от гриппа.