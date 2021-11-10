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Когда делать прививку от гриппа, если уже вакцинировался от COVID?

10 ноября 2021 14:20
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация от гриппа. Уже привито более 12 % населения. В первую очередь уделяют внимание людям из групп риска. Это граждане с хроническими заболеваниями и пожилые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Когда делать прививку от гриппа, если уже вакцинировался от COVID?-1

Больше всего привитых в Дзержинском, Несвижском, Солигорском и Стародорожском районах. Активными темпами вакцинируются и на Червенщине. Здесь привито более 3,5 тысячи жителей. Прививочные пункты расположены в районной поликлинике, а также в смиловичской сельской участковой больнице, фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях.  

Когда делать прививку от гриппа, если уже вакцинировался от COVID?-4

Екатерина Вергейчик, исполняющий обязанности заведующего поликлиникой Червенской центральной районной больницы:  
Записываться на прививку от гриппа не нужно. Пациент приходит в регистратуру с карточкой и говорит, что хочет привиться от гриппа. Конечно, имеются и противопоказания. Каждый случай рассматривается индивидуально. Если вы сделали прививку от коронавирусной инфекции, выдерживается около двух недель для прививки от гриппа.  

Когда делать прививку от гриппа, если уже вакцинировался от COVID?-7

Продолжается в Червенском районе и массовая вакцинация против COVID-19. Привито более 10 тысяч человек – это 30 % от всего населения. В наличии вакцины российского и китайского производства. Прививают не только местных жителей, но любого желающего со всей Беларуси.  

# Вакцинация # общество # Екатерина Вергейчик # Фотофакт

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