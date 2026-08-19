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В Индии сотни тысяч жителей вынуждены покинуть дома из-за наводнения

19 августа 2026 09:16
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Муссонные дожди вызвали масштабное наводнение в Индии: под водой оказались дороги, дома, сельхозугодия, целые районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии сотни тысяч жителей вынуждены покинуть дома из-за наводнения-2

Стихия уничтожила посевы, лишив фермеров средств к существованию. Сотни тысяч жителей вынуждены покинуть дома, спасатели ведут эвакуацию на лодках. Люди сталкиваются с нашествием змей и насекомых, а также с дефицитом чистой воды. Синоптики предупреждают: из-за новых ливней уровень рек продолжит расти.

# Индия # Наводнение

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