В Индии сотни тысяч жителей вынуждены покинуть дома из-за наводнения

Муссонные дожди вызвали масштабное наводнение в Индии: под водой оказались дороги, дома, сельхозугодия, целые районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия уничтожила посевы, лишив фермеров средств к существованию. Сотни тысяч жителей вынуждены покинуть дома, спасатели ведут эвакуацию на лодках. Люди сталкиваются с нашествием змей и насекомых, а также с дефицитом чистой воды. Синоптики предупреждают: из-за новых ливней уровень рек продолжит расти.