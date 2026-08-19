В Германии число занятых сократилось более чем на 200 тыс.

В Германии стремительно растет безработица – за год число занятых сократилось более чем на 200 тысяч. Падение показателей фиксируется второй год подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Германии стремительно растет безработица – за год число занятых сократилось более чем на 200 тысяч. Падение показателей фиксируется второй год подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наибольший урон понес промышленный сектор – там сократили почти 160 тысяч специалистов. Кадровые потери также отмечены в строительстве и сельском хозяйстве. В Министерстве экономики ФРГ не прогнозируют улучшения ситуации в ближайшее время. Причины кризиса – старение населения, слабый приток новых кадров и высокая геополитическая нестабильность.