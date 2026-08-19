Эстонские таможенники пресекли вывоз в Россию алюминиевой сковороды

Гражданку Финляндии не выпустили из Эстонии в Россию по причине обнаружения в ее багаже алюминиевой сковороды, пишет ТАСС со ссылкой на Delfi.

Сообщается, что женщина, не осведомленная о запретах ЕС, не задекларировала провозимый багаж. Среди ее вещей эстонскими таможенниками была обнаружена новая алюминиевая сковорода, вывоз которой в РФ запрещен санкциями Евросоюза. Также женщина провозила пустую коробку от ювелирного браслета и сертификат подлинности к нему. Само украшение стоимостью €1,5 тысячи находилось у нее на ноге. Ювелирное изделие подпадает под категорию предметов роскоши, запрещенных к ввозу на территорию России из-за санкций ЕС.

Женщину отправили обратно в Эстонию и обязали оплатить штраф в размере €560.

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