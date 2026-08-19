В Беларуси намолочено 8,3 млн тонн зерна

Белорусские аграрии все ближе к главному итогу нынешней жатвы. И сейчас уже можно оценивать не прогнозы, а реальный результат работы в полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А он важен для всей экономики АПК: сколько зерна получит страна, какой будет кормовая база и с каким запасом хозяйства войдут в новый сезон.

В Беларуси уже намолотили 8,3 миллионов тонн зерна. Лидирует – Минская область: здесь собрали 2250 тысяч тонн. Гродненская и Брестская также значительно перешагнули полуторамиллионный рубеж, Гомельская – миллионный. Замыкают областную статистику Могилевская и Витебская – 988 и 767 тысяч тонн соответственно. Но август – один из самых напряженных и ответственных месяцев в году для любого агрария. Работы идут сразу на нескольких фронтах.

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Практически завершена уборка льна – выполнено 99% плана. Второй укос трав – на уровне 82%. А значит, все больше внимания – кормовой базе для животноводства. Сена уже заготовлено 73% от необходимого объема, сенажа – 81%. Заготовка силоса пока только набирает обороты. Всего же план по травяным кормам выполнен на 36%.