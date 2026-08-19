Жителей Польши ожидает рост цен на продовольствие

Жителям Польши надо готовиться к повышению цен на продовольствие. Такое предупреждение польских экономистов публикуют местные СМИ. Даже по самым оптимистичным прогнозам, к середине 2027 года стоимость продуктов питания может подорожать как минимум на 7%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причин сразу несколько. Одна из главных – погода. По данным польского института развития сельских территорий и сельского хозяйства климатические условия уходящего лета привели к снижению сельхозпроизводства по всей Польше. В наибольшей степени пострадают плодовые деревья – по оценкам, снижение урожайности тех же яблок – одной из важных статей польского экспорта – может составить до 20%. Меньше ожидают собрать и зерновых – примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом в трех воеводствах посевы серьезно пострадали от прошедших штормов. Еще один фактор – растущие расходы самих аграриев. Дорожают топливо и удобрения, а значит, увеличивается себестоимость сельхозпродукции. Экономисты предупреждают, что значительную часть этих затрат производители будут вынуждены заложить в конечную стоимость товаров. В результате дополнительную нагрузку почувствуют уже покупатели – непосредственно на ценниках в магазинах.