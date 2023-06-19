Засуха сулит убытки. Как аграрии справляются с погодными условиями и есть ли план «Б»?

Новости Беларуси. Почти два месяца без капли влаги. Часть белорусских полей оказались в плену у засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последние 30 лет каждый второй год испытывает аграриев на прочность и демонстрирует «горячие рекорды по Цельсию». Больше всех от зноя страдает Гомельская область. В 2023 году досталось и Могилевской, где от жары урожайность только многолетних трав снизилась на 15 %. Есть ли у аграриев план «Б» и как будут восполнять потери? Юлия Мычка узнавала.

Юлия Мычка, корреспондент:

Последняя капля влаги упала на это поле два месяца назад. Аграрии все чаще смотрят в небо и просят у небесной канцелярии отменить «сухой закон». Для того чтобы дать шанс яровым и многолетним травам, нужен ливень длиною хотя бы в сутки, но пока тучи ходят только рядом.

В практике молодого агронома Александра Стрелюка такое впервые. Засуха рисует на полях желтыми красками убытки. Лужи разрастаются с каждым днем. Местами пока еще зеленый, но уже измученный солнцем клевер просит о пощаде.

Травы вот все молодые. Только, кажется, вышли. Хороший, красивый клевер, большой лист. Но влаги не будет – урожая не будет.

Надежда на реанимацию яровых и многолетних трав еще есть. Но, даже если вендоржские поля в ближайшее время не увидят дождей, лактационная кривая сельхозпредприятия вниз не опустится. За долгие годы, понимая, что почва здесь сухая, а небо капризное, аграрии разработали свой подход.

Андрей Карпеченко, директор филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:

Чтобы обеспечить животноводство полным рационом и полной кормовой базой, мы в прошлом году посеяли больше многолетних трав. Также на данный момент будем еще использовать промежуточные культуры. Такие, как райграс однолетний, просо и масличная редька, чтобы получить лишнюю кормовую единицу.

Тактика брать не только качеством кормов, но и их количеством уже не первый год помогает сельхозпредприятию достойно держать удар перед стихией. Главный доход хозяйства – молоко и мясо, а значит на столе у животных круглый год должен быть полноценный рацион. И чтобы из-за жары молочные реки не обмелели, силосные траншеи, которых на предприятии 28, заполняют под завязку. Да так, чтобы одного зеленого урожая хватило на два года. Вот и сейчас только прошлогодних запасов достаточно, чтобы без проблем дожить до следующего года.

Александр Щепанов, главный зоотехник филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:

Если в прошлом году погодные условия нам позволяли заготовить столько кормов, поэтому у нас и переходящие корма есть. Если нет кормов – нет, не будет скота, не будет продукции. Не будет и денег.

В 2023 году на комплексе серьезное пополнение – племенное ядро из 150 голов. И пока дом для буренок можно увидеть только на бумаге, сами животные уже активно участвуют в бизнес-плане. Сейчас среднесуточный удой от одной коровы – 22 литра.

Александр Щепанов:

Хотелось бы и 25. Вот наше племядро стоит. Будут давать 40. А в среднем будет 25.