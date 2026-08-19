В правительстве рассмотрели проекты прогноза соцэкономразвития и республиканского бюджета на 2027-й

Рост ВВП и повышение реальных доходов населения. Проекты прогноза социально-экономического развития страны, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2027 год рассмотрели 19 августа в правительстве. В основе – выполнение всех приоритетов, которые были утверждены на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом основные ориентиры не меняются: рост качества жизни людей, развитие реального сектора экономики и повышение конкуренто-способности страны. Один из акцентов – ускорение темпов реализации инвестиционных проектов. С учетом нестабильности на мировых рынках ставку в экономическом росте делают на внутреннее финансирование.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Действует у нас указ Президента номер 266, чтобы скорее объекты строились и вводились. Эту практику мы продолжим и доведем соответствующие задачи министрам, губернаторам по ускорению реализации конкретных проектов. Проработки бизнес-идей, тоже такие задачи у нас предусмотрены в целевом плане на следующий год. Ну и ключевое, мы продолжим реализацию наших основных кредитных продуктов, сегодня они пользуются достаточно большой популярностью, региональная инициатива, поддержка туризма.

Планируется, что благодаря выполнению поставленных задач, реальные доходы населения в 2027 году вырастут более чем на 3%. Этому должны поспособствовать повышение производительности труда и внедрение новых технологий. ВВП страны прогнозируется на уровне около 360 миллиардов рублей.