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«Сын был самым главным мужчиной». Почему у Ирины Смольской не складывалась личная жизнь?

29 января 2022 15:06
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Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».

Игорь Аксюта, певец, композитор:
У нее никогда не было достойного ее мужчины, чтобы она могла расслабиться. Она всегда их тянула.

«Он меня называл мапой. Всё в одном флаконе: и мама, и папа». Телеведущая рассказала о разводе и как одна воспитывала сына – подробности здесь.

«Сын был самым главным мужчиной». Почему у Ирины Смольской не складывалась личная жизнь?-1

Оксана Цюпак, двоюродная сестра Ирины Смольской:
Насчет мужчин, которых она выбирала. Все мужчины были только по любви. Она всех их любила.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Насколько я понимаю, она любила всех их больше, чем они ее.

Игорь Аксюта:
Правильно вы сказали. Она их любила, а ей пользовались.

«Сын был самым главным мужчиной». Почему у Ирины Смольской не складывалась личная жизнь?-4

Владимир Ухтинский, певец, близкий друг:
Она на самом деле им отдавала все, чего женщина не должна делать. Потому что мужчина – такая гадость, которая привыкает мгновенно к хорошему.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Почему так происходило? Почему она, красивая, популярная, держала и стремилась изменить людей рядом с собой?

«Сын был самым главным мужчиной». Почему у Ирины Смольской не складывалась личная жизнь?-7

Игорь Аксюта:
В этом плане она была слабым человеком.

Алена Родовская:
Она ждала своего мужчину, который придет, обнимет, возьмет ее крепко за руку и никогда не отпустит.

Валентина Груздева, певица:
Она говорила в своем интервью, что «я всегда прощаю».

Екатерина Забенько:
Всегда ли согласны с ней, когда она так беззаветно прощала?

«Сын был самым главным мужчиной». Почему у Ирины Смольской не складывалась личная жизнь?-10

Оксана Цюпак:
Каждый человек сам выбирает. Она выбирала свою судьбу, и я считаю, что она была права в этом плане. Мужчин было немного, и она была очень верной. Наверное, она все-таки была счастлива с этими мужчинами, потому что в каждой семье встречаются какие-то нюансы. Значит, это были ее мужчины, ей было суждено быть с такими мужчинами. И все равно она была счастлива как женщина. Это мое мнение.

Владимир Ухтинский:
И имея такую занятость, она еще находила время отдавать такую любовь, всю себя этим мужчинам.

Игорь Аксюта:
Сын был самым главным мужчиной в ее жизни.

«Сын был самым главным мужчиной». Почему у Ирины Смольской не складывалась личная жизнь?-13

Екатерина Забенько:
Ирина Смольская была легендой белорусского телевидения. Она искренне любила свою профессию, людей, которые до последнего дня находились рядом с ней. Она любила своих родных, близких, еще больше – свою публику. И мы запомним ее такой доброй, светлой, профессиональной до конца своей жизни.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Обаяние, красота, харизма. Зритель любил Ирину, а Ирина любила зрителя. Она хотела жить, любила жизнь и мечтала еще о многих открытиях, выступлениях и проектах, но судьба решила иначе.

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# Некролог # общество # Ирина Смольская # Игорь Аксюта # Оксана Цюпак # Алена Родовская # Владимир Ухтинский # Валентина Груздева # Екатерина Забенько # Алеся Лакина # Фотофакт

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