«Сын был самым главным мужчиной». Почему у Ирины Смольской не складывалась личная жизнь?

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i». Игорь Аксюта, певец, композитор:

У нее никогда не было достойного ее мужчины, чтобы она могла расслабиться. Она всегда их тянула. «Он меня называл мапой. Всё в одном флаконе: и мама, и папа». Телеведущая рассказала о разводе и как одна воспитывала сына – подробности здесь.

Оксана Цюпак, двоюродная сестра Ирины Смольской:

Насчет мужчин, которых она выбирала. Все мужчины были только по любви. Она всех их любила. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Насколько я понимаю, она любила всех их больше, чем они ее. Игорь Аксюта:

Правильно вы сказали. Она их любила, а ей пользовались.

Владимир Ухтинский, певец, близкий друг:

Она на самом деле им отдавала все, чего женщина не должна делать. Потому что мужчина – такая гадость, которая привыкает мгновенно к хорошему. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Почему так происходило? Почему она, красивая, популярная, держала и стремилась изменить людей рядом с собой?

Игорь Аксюта:

В этом плане она была слабым человеком. Алена Родовская:

Она ждала своего мужчину, который придет, обнимет, возьмет ее крепко за руку и никогда не отпустит. Валентина Груздева, певица:

Она говорила в своем интервью, что «я всегда прощаю». Екатерина Забенько:

Всегда ли согласны с ней, когда она так беззаветно прощала?