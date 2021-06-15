«Он меня называл мапой. Всё в одном флаконе: и мама, и папа». Телеведущая рассказала о разводе и как одна воспитывала сына

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Ирина, 15 лет назад ваша история просто гремела в Сети, и я внимательно прочитала интервью, которое вы давали. Знаете, что я заметила? Я заметила, что даже спустя время вы так красиво и осторожно обходите эту тему, но между строк я понимала, что обида такая. Почему вы такая добрая по отношению к своему мужу и почему вы наконец-таки ни разу не сказали правду? Можно сказать, что он, извините… Ирина Смольская, телеведущая:

Подлец. Алена Родовская:

Подлец с большой буквы. Давайте расскажем историю, что произошло?

Ирина Смольская:

Это были 1990-е, я была еще не замужем тогда за столь известным музыкантом Смольским. Мои родители имели свою квартиру, я жила с ними. И только началась приватизация, они приватизировали нашу общую квартиру, и тут дома стали строиться долевым способом. Родители решили мне купить квартиру таким образом. Дом оказался долгостроем, его строили года три или четыре, он замораживался, но мама постоянно носила взносы, у нее были квитанции, то есть квартира по нынешним ценам, можно сказать, копейки. Сейчас квадратные метры гораздо дороже стоят. Тем не менее квартира была практически оплачена. И у мамы обнаруживают смертельный диагноз. Поскольку она занималась этой квартирой, ходила на собрания, все это оплачивала, то уже у нее не было ни настроения, ни желания, ни квартира ей уже эта… Хочется жить человеку. Тогда, возможно, это можно было элементарнее сделать. Она вписала вместо себя меня. Но тогда я еще был Ирина Алексеева, то есть даже фамилия Смольская не фигурировала даже в этой квартире. И буквально, как назло, эта квартира резко построилась, когда я только вышла замуж. И прошло буквально два месяца, как я была в браке. Три-четыре года мы строили эту квартиру. То есть строила даже не я, а строила моя мама. Началось то, что я даже не могу представить. Я получаю письмо спустя 15 лет после развода, когда человек мне платил копеечные алименты, не участвовал особо в жизни сына. Алена Родовская:

Сколько вы были в браке? Ирина Смольская:

Два года. Алена Родовская:

Всего лишь два года. Ирина Смольская:

Кто-то, я уверена, его науськал. Достал так. Алена Родовская:

Почему вы молчали все эти годы?

Ирина Смольская:

Во-первых, я такой человек, и у нас не принято в стране. У нас нет желтой прессы, у нас нет таких ток-шоу, где размывается вся история. Вы положите начало тому, чтобы действительно заговорили наши медийные личности. Алена Родовская:

Если он подлец, пусть видит с экрана, что он подлец. Ирина Смольская:

У каждого в семье есть такие скелеты, что вам очень рейтинги поднимут эти скелеты. Так вот, мой скелет сегодня у вас в гостях. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Ира, если я правильно понимаю, что в то время, когда вы заключали брак с Дмитрием, в принципе о брачных каких-то договорах даже не было речи? Ирина Смольская:

Брачный договор у нас, по-моему, в 2000 году официально признали. В семье никогда мы не говорили, потому что я родилась в семье офицера, дедушка офицер, отец тоже милиционер. То есть не мог подумать. Меня всегда окружали настоящие мужчины. У меня всегда работали женщины, работала, пахала я.

Алена Родовская:

Так что он хотел? Отсудить квартиру спустя 15 лет? Ирина Смольская:

Хотел полквартиры. Что он якобы участвовал, что это была купля-продажа. Что в браке он приобрел со мной эту квартиру. Алена Родовская:

Как можно это прокомментировать? Ольга Маевская, адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов:

Юридически право собственности на квартиру было зарегистрировано в период брака. У нас есть такая норма закона. Алена Родовская:

Мама платила, извините. Ольга Маевская:

А вот здесь уже вопрос доказывания, каким образом это все происходило, поднимались, я уверена, старые документы. Каким образом происходило переоформление квартиры на ваше имя, вносилось ли что-то после регистрации брака. И суд должен это все изучать, оценивать.

Екатерина Забенько:

Судебные тяжбы завершились или сейчас только, может быть, поможет разрешить этот вопрос? Ирина Смольская:

Дело в том, что два с половиной года. Я даже не могу понять, почему так долго затянулся этот процесс, потому что, в принципе, были и платежки на маму, все документы, приходил даже директор этой организации, где работала мама, приходили люди, которых на палочках приводили доказывать, что строился дом в 1990-х. Уже таких свидетелей, там даже дочь моего отчима, который вообще к этой квартире не имел… я говорю, там уже два с половиной года. Я не могла понять, почему это тянется. У меня поменялось в Первомайском четыре судьи. Екатерина Забенько:

Это скорее говорит о том, как тяжело потом, если не заключить брачный договор. Алена Родовская:

Как закончилась история? Ирина Смольская:

Закончилась тем, что я его прижала. Не физически, естественно. Дело в том, что он всегда плакался, что он бедный, несчастный, что денег он столько не зарабатывает. Однако я по своим каналам пробила, что он ИП. Я подумала: ничего себе, он мог купить себе не одну квартиру.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Ирина, вы начали его же методами с ним, на его же языке с ним разговаривать. Ирина Смольская:

Я подаю на тебя в суд, на то, что ты мне должен, ты не платил сколько лет алименты нормально. Насчитали на те времена 156 миллионов. Это когда миллионы были. Это очень большая сумма, это около 20 тысяч долларов было. И я говорю: давай по-доброму. Ты мне частичку денег отдашь моих и отвянешь от квартиры. Он говорит: нет, я и квартиру выиграю, и деньги у себя сохраню. То есть все. Я нашла еще одного хорошего адвоката, и Верховный суд все-таки был на моей стороне. Алена Родовская:

Если подвести итог, то становится понятно, что брачный договор – это документ, который предусматривает какие-то равные обязательства между друг другом. Не то, чтобы поставить в неблагоприятные условия одного из супругов, а наоборот, договориться, чтобы каждой стороне было хорошо. Наталья Надольская:

Очень часто приходится слышать, что у нас, в отличие от Запада, на первом месте моральные ценности. То есть мы, как Анастасия, готовы жить по любви, договориться любовно. Но с другой стороны хочется пригласить этих ораторов в наш суд, уже где люди разводятся, чтобы они просто посмотрели и послушали, как это происходит. Как люди обзывают друг друга, как они отбирают вилки, у нас был пример.