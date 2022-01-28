Последняя переписка с Ириной Смольской: «В этом заключается наша жизнь – оставить частицу после себя. Сердечко последнее поставила»
Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Однажды Ирина Смольская сказала: я вскочила в правильный поезд и вышла на нужной станции под названием «Телевидение». И это была ее жизнь. Мы вспоминаем ее фразы, и сегодня они звучат по-другому, еще более глубоко, потому что ты понимаешь, как проживал ее человек.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Я знаю, Данила, что она делилась с вами переживаниями и всегда это очень красиво и творчески оформляла: в виде видеосообщений. То есть это было не просто, как мы переписываемся. Иногда не дописывая фразы и делая ошибки, коротко и информационно. Вы вспоминаете общение с ней как отдельный вид эпистолярного жанра.
Данила Михайлиди, руководитель ансамбля, друг Ирины Смольской:
Безусловно. Она, как и любой творческий человек, не могла просто общаться. Когда она сломала руку и переживала отсутствие работы, она под Сен-Санса сняла видео. Кто-то снял, потому что вторая ее рука была в кадре. Она только руки сняла. Одна рука была в гипсе, а другая здоровая. Как бы здоровая птица поддерживает птицу раненую. Это было очень красиво, трогательно. Под этим она мне тогда же написала очень проникновенные слова: «Я люблю жизнь, я люблю свою профессию, я испытываю те же чувства, как и наш учитель». В конце написала замечательно: «Я желаю тебе людей, которые бы тебя любили, дарили свои навыки и были бы всегда с тобой. В этом заключается наша жизнь – оставить частицу после себя». Сердечко последнее поставила.
Мы очень часто с ней переписывались. Я делал какие-то новые работы и отправлял ей. Речь о том, как она воспринимала чужую работу. Казалось бы, у меня самодеятельный коллектив, детский самодеятельный коллектив. Она уже определенного ранга ведущая, и в память о своем учителе мы делали концерт, и она не посчитала для себя возможным не прийти и не вести этот концерт. Вел Владимир Викторович Иссат, тоже ныне покойный, тоже не последний человек на белорусском телевидении, и она. Это просто подняло весь концерт на определенный высокий уровень.
Екатерина Забенько:
Для нее не было больших или маленьких концертов.
Данила Михайлиди:
Не падает никогда корона просто потому, что короны не было. Она была просто работяга.
Екатерина Забенько:
Я думаю, многие люди будут хранить переписку с Ириной в своих телефонах. По крайней мере, какие-то знаковые фразы, фотографии, важные слова. Даже не поднимется рука удалить.
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