Последняя переписка с Ириной Смольской: «В этом заключается наша жизнь – оставить частицу после себя. Сердечко последнее поставила»

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Однажды Ирина Смольская сказала: я вскочила в правильный поезд и вышла на нужной станции под названием «Телевидение». И это была ее жизнь. Мы вспоминаем ее фразы, и сегодня они звучат по-другому, еще более глубоко, потому что ты понимаешь, как проживал ее человек. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Я знаю, Данила, что она делилась с вами переживаниями и всегда это очень красиво и творчески оформляла: в виде видеосообщений. То есть это было не просто, как мы переписываемся. Иногда не дописывая фразы и делая ошибки, коротко и информационно. Вы вспоминаете общение с ней как отдельный вид эпистолярного жанра.

Данила Михайлиди, руководитель ансамбля, друг Ирины Смольской:

Безусловно. Она, как и любой творческий человек, не могла просто общаться. Когда она сломала руку и переживала отсутствие работы, она под Сен-Санса сняла видео. Кто-то снял, потому что вторая ее рука была в кадре. Она только руки сняла. Одна рука была в гипсе, а другая здоровая. Как бы здоровая птица поддерживает птицу раненую. Это было очень красиво, трогательно. Под этим она мне тогда же написала очень проникновенные слова: «Я люблю жизнь, я люблю свою профессию, я испытываю те же чувства, как и наш учитель». В конце написала замечательно: «Я желаю тебе людей, которые бы тебя любили, дарили свои навыки и были бы всегда с тобой. В этом заключается наша жизнь – оставить частицу после себя». Сердечко последнее поставила.