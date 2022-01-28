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«Хороших людей она, как никто другой, определяла сразу». Коллега Смольской о профессионализме телеведущей

28 января 2022 15:37
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Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».  

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
Анастасия, когда вы с ней работали, давала ли она какие-то дельные советы либо оценку происходящего, которые запомнились и отложились в памяти?  

«Хороших людей она, как никто другой, определяла сразу». Коллега Смольской о профессионализме телеведущей-1

Анастасия Плаксина, администратор телевидения, коллега Ирины Смольской:  
Конечно. Она очень хорошо разбиралась в людях, мне кажется. Хороших людей она, как никто другой, определяла сразу. С плохими людьми она старалась не общаться.  

Алена Родовская:  
Как вы понимали, что приходящий на стажировку журналист не сильно нравится Ирине? Либо наоборот.  

«Хороших людей она, как никто другой, определяла сразу». Коллега Смольской о профессионализме телеведущей-4

Анастасия Плаксина:  
Здесь вступали в борьбу ее профессиональные качества. Она как профессионал учила, как учитель, человек, который знает в этом толк. Я считаю, она одна из лучших ведущих на белорусском телевидении. Это лично мое мнение.  

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# Некролог # общество # Ирина Смольская # Алена Родовская # Анастасия Плаксина # Фотофакт

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