«Хороших людей она, как никто другой, определяла сразу». Коллега Смольской о профессионализме телеведущей

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Анастасия, когда вы с ней работали, давала ли она какие-то дельные советы либо оценку происходящего, которые запомнились и отложились в памяти?
Анастасия Плаксина, администратор телевидения, коллега Ирины Смольской:
Конечно. Она очень хорошо разбиралась в людях, мне кажется. Хороших людей она, как никто другой, определяла сразу. С плохими людьми она старалась не общаться.
Алена Родовская:
Как вы понимали, что приходящий на стажировку журналист не сильно нравится Ирине? Либо наоборот.