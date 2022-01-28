«Хороших людей она, как никто другой, определяла сразу». Коллега Смольской о профессионализме телеведущей

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Анастасия, когда вы с ней работали, давала ли она какие-то дельные советы либо оценку происходящего, которые запомнились и отложились в памяти?