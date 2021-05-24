«Связка юрист и технарь». Как учат тех, кто будет бороться с киберпреступниками?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: В Академии уже появились какие-то разработки теоретические, может быть, где-то с практикой, где вы подразумеваете, что появилось новое преступление, и их очень много. Каким образом учите будущих бойцов?

Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу « По существу » собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.

Алексей Тукало, начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Беларуси:

Направление специализации мы начали развивать с сентября 2019 года, когда пошла тенденция к росту данного вида преступлений. Несомненно, что всех курсантов мы учим кибербезопасности, но на выпускном курсе идет усиленная подготовка именно борцов с киберпреступностью.

В основном в этом процессе задействованы кафедра оперативно-разыскной деятельности и кафедра правовой информатики. В чем специфика данного вида преступлений? Если многие науки достаточно статичны, то здесь нельзя выучить тему и жить с этим полгода, потому что через неделю, через две это уже будет неактуально.

Коллеги затронули представителей службы безопасности банка. Преступники пошли гораздо дальше – они представляются руководителями специальных служб, силовых структур. Эта информация открыта, многих руководителей можно посмотреть на сайтах. Представляются руководителями, вплоть до того, что управление «К» территориальных подразделений, либо Следственного комитета, либо УВД.

Кирилл Казаков:

Вы мне за кадром сказали, что количество сотрудников, которых готовите, не скажете. Но мы с вами определились, что это достаточное количество. Мы можем говорить о том, что у нас бреши, которые появились в связи с новыми преступлениями, будут закрыты?

Алексей Тукало:

Я хочу сразу обозначить, что мы готовим юристов в первую очередь со знаниями в IT-сфере. Курсанты к нам попадают на юридическое образование, соответственно, оптимальный вариант работы наших киберподразделений в системе МВД – это связка юрист и технарь. Берем сотрудников из других вузов (БГЭУ, БНТУ) и представителей Академии.