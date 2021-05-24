Может ли банк застраховать деньги от мошенников? Рассказала депутат Палаты представителей
Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
На бытовом уровне: я прекрасно понимаю, что могу стать жертвой мошенников. И действительно, несмотря на то, что мы здесь обсуждаем по разным ниточкам, я могу стать жертвой мошенников.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Любой может.
Кирилл Казаков:
Любой может. Не было ли идеи на законодательном уровне принять некий страховой взнос, застраховать свою карточку, свой вклад именно от этого?
Марина Ленчевская:
Я думаю, что это не на законодательном уровне нужно принимать. Я думаю, любой банк может предложить такую страховую услугу. Сегодня банки имеют на это право. Но сегодняшние реалии таковы: если случается такая беда и кто-то стал жертвой мошенников, банк не возмещает эту сумму. Конечно, банки, возможно, просчитав свою прибыль и свой интерес, – это же все-таки коммерческая организация, которая зарабатывает деньги – рассмотрят такое страхование от подобных случаев.
Кирилл Казаков:
С такой тенденцией роста этих преступлений, наверное, это возможно.
Марина Ленчевская:
Но, как я говорю, тема для разговора есть.
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