Может ли банк застраховать деньги от мошенников? Рассказала депутат Палаты представителей

Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

На бытовом уровне: я прекрасно понимаю, что могу стать жертвой мошенников. И действительно, несмотря на то, что мы здесь обсуждаем по разным ниточкам, я могу стать жертвой мошенников. Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Любой может. Кирилл Казаков:

Любой может. Не было ли идеи на законодательном уровне принять некий страховой взнос, застраховать свою карточку, свой вклад именно от этого?