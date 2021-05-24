Прямой эфир

Может ли банк застраховать деньги от мошенников? Рассказала депутат Палаты представителей

24 мая 2021 18:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.

Может ли банк застраховать деньги от мошенников? Рассказала депутат Палаты представителей-1

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
На бытовом уровне: я прекрасно понимаю, что могу стать жертвой мошенников. И действительно, несмотря на то, что мы здесь обсуждаем по разным ниточкам, я могу стать жертвой мошенников.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Любой может.

Кирилл Казаков:
Любой может. Не было ли идеи на законодательном уровне принять некий страховой взнос, застраховать свою карточку, свой вклад именно от этого?

Может ли банк застраховать деньги от мошенников? Рассказала депутат Палаты представителей-4

Марина Ленчевская:
Я думаю, что это не на законодательном уровне нужно принимать. Я думаю, любой банк может предложить такую страховую услугу. Сегодня банки имеют на это право. Но сегодняшние реалии таковы: если случается такая беда и кто-то стал жертвой мошенников, банк не возмещает эту сумму. Конечно, банки, возможно, просчитав свою прибыль и свой интерес, – это же все-таки коммерческая организация, которая зарабатывает деньги – рассмотрят такое страхование от подобных случаев.

Кирилл Казаков:
С такой тенденцией роста этих преступлений, наверное, это возможно.

Марина Ленчевская:
Но, как я говорю, тема для разговора есть.

Читайте также:

Как работают QR-коды в маршрутках и стоит ли их опасаться? Объясняет эксперт

«Позвонить могут кому угодно». Какие уловки используют мошенники, чтобы похитить деньги с банковских карт?

«Высылали мне какие-то коды и запрашивали подтверждение». Белоруска рассказала, как стала жертвой кибермошенников

# Закон # общество # Кирилл Казаков # Марина Ленчевская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сборы денег на больных детей, угроза безопасности личных данных. Почему белорусы так легко верят кибермошенникам?
24 мая 2021 18:37

Сборы денег на больных детей, угроза безопасности личных данных. Почему белорусы так легко верят кибермошенникам?

«Он понимал, что он всё равно не выгоден там». Андрей Лазуткин о Романе Протасевиче
24 мая 2021 18:09

«Он понимал, что он всё равно не выгоден там». Андрей Лазуткин о Романе Протасевиче

Мошенничество, которое было распространено 10 лет назад. Кто такие кардеры и встречаются ли они сейчас?
24 мая 2021 18:06

Мошенничество, которое было распространено 10 лет назад. Кто такие кардеры и встречаются ли они сейчас?