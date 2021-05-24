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Сборы денег на больных детей, угроза безопасности личных данных. Почему белорусы так легко верят кибермошенникам?

24 мая 2021 18:37
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Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.

Сборы денег на больных детей, угроза безопасности личных данных. Почему белорусы так легко верят кибермошенникам?-1

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Илья, вам как человеку, который работал в сфере IT-технологий, наверняка известны некоторые методы создания технологических уловок, на которые люди покупаются.

Сборы денег на больных детей, угроза безопасности личных данных. Почему белорусы так легко верят кибермошенникам?-4

Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил», айтишник:
Я даже скажу больше. Я работал как сотрудник банка, который как раз взаимодействует с теми, кто пытается его обмануть.

Кирилл Казаков:
Все ли они психологи?

Илья Бегун:
Здесь не стоит забывать социальный фактор. У нас в государстве все годы последние было спокойно, выработалось доверие к любому человеку, который может представиться как представитель некой серьезной структуры. Я могу сказать: «Кирилл, добрый день. Вас приветствует служба безопасности банка». Большая часть людей слышит… У нас не было такой волны мошенничества, как в Смоленске, Москве, где их было избыточно. И многие люди, мошенники, никогда не обращали внимания на Беларусь – небольшой рынок, люди не особо при деньгах. Но сейчас это все идет.

Сборы денег на больных детей, угроза безопасности личных данных. Почему белорусы так легко верят кибермошенникам?-7

Кирилл Казаков:
Кризис, который вызвала пандемия, нехватка денег на рынке.

Илья Бегун:
И они решили уже пойти по Беларуси.

Алена Сырова, СТВ:
Наверное, сама реакция на слово «безопасность».

Сборы денег на больных детей, угроза безопасности личных данных. Почему белорусы так легко верят кибермошенникам?-10

Анжелика Сафонова, психолог:
Да. Идет тревога, сигнал: да, я действительно должна (должен) что-то сделать. И раскрываются все данные. Есть еще эмоция, эмпатия, сострадание. К этому относятся ситуации, когда идут сборы денег на больных детей.

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# Интернет-мошенничество # общество # Кирилл Казаков # Илья Бегун # Алена Сырова # Анжелика Сафонова # Фотофакт

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