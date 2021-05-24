Сборы денег на больных детей, угроза безопасности личных данных. Почему белорусы так легко верят кибермошенникам?

Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу « По существу » собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.

Кирилл К азаков, генеральный директор СТВ: Илья, вам как человеку, который работал в сфере IT-технологий, наверняка известны некоторые методы создания технологических уловок, на которые люди покупаются.

Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил», айтишник:

Я даже скажу больше. Я работал как сотрудник банка, который как раз взаимодействует с теми, кто пытается его обмануть.

Кирилл Казаков:

Все ли они психологи?

Илья Бегун:

Здесь не стоит забывать социальный фактор. У нас в государстве все годы последние было спокойно, выработалось доверие к любому человеку, который может представиться как представитель некой серьезной структуры. Я могу сказать: «Кирилл, добрый день. Вас приветствует служба безопасности банка». Большая часть людей слышит… У нас не было такой волны мошенничества, как в Смоленске, Москве, где их было избыточно. И многие люди, мошенники, никогда не обращали внимания на Беларусь – небольшой рынок, люди не особо при деньгах. Но сейчас это все идет.