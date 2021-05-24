«Он понимал, что он всё равно не выгоден там». Андрей Лазуткин о Романе Протасевиче

Новости Беларуси. В программе «Тайные пружины политики» политолог Андрей Лазуткин. Григорий Азаренок, СТВ:

Сегодня началась массированная атака западных политиков и так далее. Они вдруг в шоке. Люди, которые смеялись над растерзанным телом Каддафи, разгромили Югославию, которые бомбили, целые государства разрушали – они в шоке сегодня. Они такие вот нежные оказались. Если мы посмотрим этих товарищей, которые работают в разных протестных коллективах, то из них Протасевич был самой удобной целью

Андрей Лазуткин, политолог:

Григорий, если мы посмотрим всю линейку этих товарищей, которые работают в разных протестных коллективах, то из них Протасевич был самой удобной целью. Почему? Потому что имел биографию, например, служба в полку «Азов». И никто из россиян, допустим, или даже российская либеральная оппозиция за него просто не впишется. То есть это абсолютно для них чужой человек. Второй момент. Ты, может быть, следил и видел, как раскалывались постепенно эти протестные коллективы. Сначала это был один крупный канал, потом они почему-то начали разбегаться по разным другим центрам. Вопрос: зачем? Подумайте сами. Вот у вас, допустим, есть каналы, которые набирают большую массовость. Но при этом вы должны делать определенную грязную работу, то есть это черные списки, угрозы, травля, которую они делали, определенные реестры. Григорий Азаренок:

Протасевич отвечал именно за сцепки, баррикады, обучение «коктейлям».

Андрей Лазуткин:

За боестолкновения и прочее. Это преступление по законам любого государства, даже Польши. Скажем так, если вы, например, набрали массовость вот этого польского канала основного, то вам надо сбросить весь этот балласт, который занимался именно грязными делами. Тем более что в обозримой перспективе это все пока будет не нужно. Они этот этап свой провалили. И вот получается, что Протасевича перебросили из этого коллектива, он сам, может быть, ушел и пошел работать к Вячорке. А что такое Вячорка? Когда все это начиналось, эта оппозиционная движуха имела два центра управления. Первый – польский центр, понятно, это американцы, но которые работали через поляков. Там работал основной канал. Второй центр – те, кто сейчас сидит в Литве. Они работают с американцами напрямую. И эти Telegram-каналы, помимо основного, которые создавались, они работали напрямую с Вячоркой, получая деньги от «Радио Свобода» через ряд посредников и остальных. Как раз Протасевич перешел от первых ко вторым.

Андрей Лазуткин:

Вы спрашивали, почему так: Литва подняла вой буквально за пару дней, и уже американцы, и все остальные. Это даже не польская сфера ответственности. Это наступили на ногу конкретно американским специалистам, которые сидят в Вильнюсе. Конечно, они будут орать, кричать, что их так унизили, посадили такой хороший самолет с таким хорошим человеком. Но вернусь к биографии Протасевича. Кто он такой, где он служил, с чего он начинал и что он делал? Повторюсь, по законам любого государства – это преступник. Сегодня нас кусают в первую очередь, включая Прибалтику, именно страны бывшего ОВД. Наши бывшие союзники Григорий Азаренок:

Андрей, давайте посмотрим: реакция Запада. Мы знаем примерно, как раскачиваются структуры Евросоюза. Довольно медленно всегда, очень много претензий было у наших змагаров за это. Тем не менее буквально за сутки консолидированно многие страны, дипломаты, руководители разных департаментов и так далее начали массированную атаку на Беларусь. Что это значит? Андрей Лазуткин:

Если вы посмотрите список стран, которые выразили какую-то свою...

Григорий Азаренок:

Впереди планеты всей прибалты. Андрей Лазуткин:

Там не только прибалты. Это страны бывшего ОВД. Наши бывшие союзники. Когда из этой сферы ушел СССР, место СССР заняли американцы. То есть все спецслужбы, все, что оставалось, было поставлено под американский контроль. Поэтому сегодня нас кусают в первую очередь, включая Прибалтику, как раз именно эти страны. Скажем честно, Западной Европе наши проблемы глубоко безразличны. Если отдельные публичные лица себе приписали все успехи, то Протасевич все время старался стоять в тени Григорий Азаренок:

Протасевич – это такая фигура, которая не принадлежит к новой волне оппозиции. То есть он воевал в Украине, мы знаем, он один из основателей, создателей этого Telegram-канала. Нет ли здесь издержек, если мы принимаем версию, что его слили? То есть издержка, что он много знает, и у меня много информации.

Андрей Лазуткин:

Он довольно скромно себя вел. Если отдельные публичные лица себе приписали все успехи, то он все время старался стоять в тени. Даже когда это был август-сентябрь, когда они считали, что победа – вот она, в руках, он себя вел довольно скромно. Он понимал, что он все равно не выгоден там. Надо было засветить какой-то коллектив радостных женщин, победивших мальчиков, девочку с ленточками. Но не бойца «Азова», который там вдруг оказался и, более того, был ключевым координатором этого всего. Повторюсь, эта фигура не очень удобна. Опять же, они не дураки. Прошел сентябрь, октябрь. Понятно, что протестное движение закончилось в тех формах, в которых оно было в августе. Вопрос: как жить дальше и чем заниматься? Понятно, что второй такой переворот они пока сделать не могут. Дальше надо по крайней мере себя как-то устроить, получить зарплату и сидеть на этой зарплате, делая какой-то свой кусочек работы. Повторюсь еще раз, происходит дробление. Вот, Протасевич занимался какими-то отдельными направлениями. Скорее всего это связано с деаноном наших силовиков, с выкладыванием списков, личных данных – я так предполагаю. Ему поручили делать вот это. Даже в случае какой-то засветки он как бы не связан с остальными Telegram-каналами. Можно сказать: да, был один плохой мальчик, но у нас еще много хороших мальчиков. Безусловно, чтобы поставить человека на грязную работу, он должен много всего знать. Но нужен определенный опыт и определенная, скажем так, замаранность.