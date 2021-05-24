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Гендиректор СТВ рассказал о ситуации, когда ему позвонили интернет-мошенники. Что было дальше?

24 мая 2021 22:29
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Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.

Гендиректор СТВ рассказал о ситуации, когда ему позвонили интернет-мошенники. Что было дальше?-1

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вишинг – это когда вам звонят? У меня была ситуация, когда мне позвонили по Viber. Я задал резонный вопрос: почему сотрудник службы безопасности Беларусбанка звонит по Viber? Было сказано, что у них такая система безопасности, Viber полностью закрывает от посторонних взглядов и ушей эту информацию.

Чем различаются фишинг и вишинг и кто чаще всего становится жертвой киберпреступлений? Читайте здесь.

На мой вопрос, почему номер телефона начинается с префикса, который не соответствует Республике Беларусь, извините, было просто нецензурное слово.

Гендиректор СТВ рассказал о ситуации, когда ему позвонили интернет-мошенники. Что было дальше?-4

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# Интернет-мошенничество # общество # Кирилл Казаков # Дмитрий Острейко # Фотофакт

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