Гендиректор СТВ рассказал о ситуации, когда ему позвонили интернет-мошенники. Что было дальше?

Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу « По существу » собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вишинг – это когда вам звонят? У меня была ситуация, когда мне позвонили по Viber. Я задал резонный вопрос: почему сотрудник службы безопасности Беларусбанка звонит по Viber? Было сказано, что у них такая система безопасности, Viber полностью закрывает от посторонних взглядов и ушей эту информацию.

Чем различаются фишинг и вишинг и кто чаще всего становится жертвой киберпреступлений? Читайте здесь.

На мой вопрос, почему номер телефона начинается с префикса, который не соответствует Республике Беларусь, извините, было просто нецензурное слово.