Турчин: надо как минимум в 2 раза увеличить посещаемость Кургана Славы

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Мы ставим для себя такие цели, что как минимум в два раза надо увеличить посещаемость Кургана. Для этого мы Президенту предлагали наши решения, потому что техника времен Великой Отечественной войны – спасибо нашим коллегам из Минкульта – мы из Станьково привезли сюда паровоз. Кстати, на «Млыне» можете посмотреть всю историю, как его перевозили, на самом деле очень интересно. Это тоже один из притягательных объектов посещения. И всегда и везде, особенно для детей, техника является неким магнитом. Но наши мысли, что здесь должна быть техника только времен Великой Отечественной войны. Мы с министром обороны говорили, он просил своих российских коллег поискать, где что в Российской Федерации осталось – именно техника тех времен. Что-то нашли, пока не будем анонсировать заранее. Когда поставим на площадку, тогда прокомментируем. Но это один из магнитов, который будет увеличивать поток на Курган Славы.

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