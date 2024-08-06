Лукашенко обсудил с Турчиным реконструкцию Кургана Славы

Александр Лукашенко поручил внимательно подходить к обновлению Кургана Славы, чтобы не испортить его первоначальный вид. Президент 6 августа ознакомился с ходом проводимой реконструкции мемориального комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко отметил: главное – не испортить первоначальный вид Кургана (подробности). В планах – приступить к реконструкции лестниц (а это 428 ступенек) для подъема на Курган Славы. Концепцию также сегодня озвучили главе государства.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
У нас остался крайний вопрос, Александр Григорьевич, – ступеньки. Пока люди ходят – ограждение на ступеньках, и на этом все. А все остальное мы привели в порядок.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А ограждение не испортит сам вид?
Александр Турчин:
Я думаю, мы какую-то часть начнем делать и посмотрим. Люди просят. На самом деле. Когда сам поднимаешься, иногда хочется рукой за что-нибудь подержаться, потому что там высота приличная. Мы начнем – посмотрим. Если там будет не очень, тогда, может, и оставим все как есть.
Александр Лукашенко:
Да, видимо, надо серьезно подумать.
Александр Турчин:
Мы тут старались… Лишних же денег нет.
Александр Лукашенко:
Дело даже не в деньгах. Не надо испортить первоначальный вид.