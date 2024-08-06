Прямой эфир

Лукашенко обсудил с Турчиным реконструкцию Кургана Славы

06 августа 2024 10:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко поручил внимательно подходить к обновлению Кургана Славы‎, чтобы не испортить его первоначальный вид. Президент 6 августа ознакомился с ходом проводимой реконструкции мемориального комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко обсудил с Турчиным реконструкцию Кургана Славы-1

Александр Лукашенко отметил: главное – не испортить первоначальный вид Кургана (подробности). В планах – приступить к реконструкции лестниц (а это 428 ступенек) для подъема на Курган Славы. Концепцию также сегодня озвучили главе государства.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
У нас остался крайний вопрос, Александр Григорьевич, – ступеньки. Пока люди ходят – ограждение на ступеньках, и на этом все. А все остальное мы привели в порядок.

Лукашенко обсудил с Турчиным реконструкцию Кургана Славы-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А ограждение не испортит сам вид?

Александр Турчин:
Я думаю, мы какую-то часть начнем делать и посмотрим. Люди просят. На самом деле. Когда сам поднимаешься, иногда хочется рукой за что-нибудь подержаться, потому что там высота приличная. Мы начнем – посмотрим. Если там будет не очень, тогда, может, и оставим все как есть.

Александр Лукашенко:
Да, видимо, надо серьезно подумать.

Александр Турчин:
Мы тут старались… Лишних же денег нет.

Александр Лукашенко:
Дело даже не в деньгах. Не надо испортить первоначальный вид.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Турчин # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Дороже трюфеля в 4 раза. Какой самый редкий и ценный гриб можно найти в лесах Беларуси?
06 августа 2024 10:40

Дороже трюфеля в 4 раза. Какой самый редкий и ценный гриб можно найти в лесах Беларуси?

Молодые специалисты подключились к уборочной кампании в Беларуси
06 августа 2024 10:35

Молодые специалисты подключились к уборочной кампании в Беларуси

Поиграть с альпаками и корги. Рассказываем о месте в Радошковичах, где можно провести время с животными
06 августа 2024 10:04

Поиграть с альпаками и корги. Рассказываем о месте в Радошковичах, где можно провести время с животными