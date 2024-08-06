Лукашенко обсудил с Турчиным реконструкцию Кургана Славы

Александр Лукашенко поручил внимательно подходить к обновлению Кургана Славы‎, чтобы не испортить его первоначальный вид. Президент 6 августа ознакомился с ходом проводимой реконструкции мемориального комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил: главное – не испортить первоначальный вид Кургана (подробности). В планах – приступить к реконструкции лестниц (а это 428 ступенек) для подъема на Курган Славы. Концепцию также сегодня озвучили главе государства. Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

У нас остался крайний вопрос, Александр Григорьевич, – ступеньки. Пока люди ходят – ограждение на ступеньках, и на этом все. А все остальное мы привели в порядок.