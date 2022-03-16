«Своё счастье отдаешь». Можно ли продавать свадебное платье?

Свадьба – каким бы ни был сценарий, это событие требует подготовки. О свадебных традициях белорусов и их современной интерпретации, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

У меня вопрос насущный. Что делать со свадебным платьем после самой церемонии? Фата, свадебное платье, свеча – как это хранить или передавать? Что с этим делать? Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Обратно в прокат. Ольга Шерснева:

Сейчас популярно в прокат.

Ирина Махнач, в браке 37 лет:

Я очень много слышала. Говорят, никуда нельзя отдавать. Это надо хранить. У нас дочь замуж выходила, ее фата у нас до сих пор осталась. Очень важно, если ты веришь в этот символизм. Ты включаешь мысль вначале. И тогда рушник – это дорога жизни, млечный путь. Это вообще потрясающие вещи. Можно я чуть-чуть расскажу? Мне когда-то бабушка рассказывала на счет рушников. Когда в селе не было долго дождя, они плели рушники деревней, потом с иконой выходили, и шел дождь. Даже до этого. То есть насколько эта концентрация мысли, мы можем говорить, работает, не работает. Это играет большую роль. Теперь тоже самое со свадебным платьем. Я, допустим, его шила сама. Когда мне говорят: «Зря ты его отдала». Тогда, понимаете, денег этих не было.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Символизма там не было. Ирина Махнач:

Я его отдавала, чтобы передать от души, как мне было хорошо. То есть, если я его отдавала с хорошей мыслью. Кто-то говорит: «Ты свое счастье отдаешь». Я делилась этим счастьем. Екатерина Забенько:

Говорят, наоборот, если ты платье счастливое передаешь другой девушке, то она тоже будет счастлива в браке.