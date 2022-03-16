Прямой эфир

«Своё счастье отдаешь». Можно ли продавать свадебное платье?

16 марта 2022 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Свадьба – каким бы ни был сценарий, это событие требует подготовки. О свадебных традициях белорусов и их современной интерпретации, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Своё счастье отдаешь». Можно ли продавать свадебное платье?-1

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
У меня вопрос насущный. Что делать со свадебным платьем после самой церемонии? Фата, свадебное платье, свеча – как это хранить или передавать? Что с этим делать?

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Обратно в прокат.

Ольга Шерснева:
Сейчас популярно в прокат.

«Своё счастье отдаешь». Можно ли продавать свадебное платье?-4

Ирина Махнач, в браке 37 лет:
Я очень много слышала. Говорят, никуда нельзя отдавать. Это надо хранить. У нас дочь замуж выходила, ее фата у нас до сих пор осталась. Очень важно, если ты веришь в этот символизм. Ты включаешь мысль вначале. И тогда рушник – это дорога жизни, млечный путь. Это вообще потрясающие вещи.

Можно я чуть-чуть расскажу? Мне когда-то бабушка рассказывала на счет рушников. Когда в селе не было долго дождя, они плели рушники деревней, потом с иконой выходили, и шел дождь. Даже до этого. То есть насколько эта концентрация мысли, мы можем говорить, работает, не работает. Это играет большую роль. Теперь тоже самое со свадебным платьем. Я, допустим, его шила сама. Когда мне говорят: «Зря ты его отдала». Тогда, понимаете, денег этих не было.

«Своё счастье отдаешь». Можно ли продавать свадебное платье?-7

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Символизма там не было.

Ирина Махнач:
Я его отдавала, чтобы передать от души, как мне было хорошо. То есть, если я его отдавала с хорошей мыслью. Кто-то говорит: «Ты свое счастье отдаешь». Я делилась этим счастьем.

Екатерина Забенько:
Говорят, наоборот, если ты платье счастливое передаешь другой девушке, то она тоже будет счастлива в браке.

«Своё счастье отдаешь». Можно ли продавать свадебное платье?-10

Ирина Махнач:
Да, точно так же. Я помню, когда к нам приехали по объявлению, им так понравилось мое платье. Я же сама шила, такого нигде не было просто. Я надеюсь, что у этого человека тоже, у этой пары все хорошо. Мы же их не знаем. Но я от души передала. Это нисколько не поваляло, раз мы 37 лет вместе.

Другое дело, если ты боишься. Ведь мысль материальна. Если ты думаешь: «Вот я передал – значит у меня не получилась жизнь». Конечно же, ты включаешь. Человек сам творит свою судьбу. Что такое будущее? Это чистый лист бумаги. Ты этой мыслью уже себе, потому что ты в этом страхе… Поэтому, если вы отдаете от души – вы делитесь своим счастьем. Мы же люди. Мы пришли для того, чтобы поделиться. У нас же есть душа. Мы делимся своей судьбой и своим счастьем.

«Ключевые, но не первые». Почему в традиционной белорусской свадьбе главными были родители – подробнее здесь.

# Свадьба # общество # Ольга Шерснёва # Екатерина Забенько # Ирина Махнач # Алена Родовская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Первая помощь при ожогах. Что можно делать, а чего категорически нельзя?
16 марта 2022 14:27

Первая помощь при ожогах. Что можно делать, а чего категорически нельзя?

«Женихи, не позволяйте над собой такие издевательства». Вот почему на свадьбе нельзя пить из туфельки невесты
16 марта 2022 14:27

«Женихи, не позволяйте над собой такие издевательства». Вот почему на свадьбе нельзя пить из туфельки невесты

«Зажигают своими свечами свечку молодых». Какие традиции есть на современных свадьбах?
16 марта 2022 14:22

«Зажигают своими свечами свечку молодых». Какие традиции есть на современных свадьбах?