«Зажигают своими свечами свечку молодых». Какие традиции есть на современных свадьбах?

Свадьба – каким бы ни был сценарий, это событие требует подготовки. О свадебных традициях белорусов и их современной интерпретации поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Сверчинская, церемониймейстер:

Семейный очаг, конечно, когда мамы передают свечку. Зажигают своими свечами свечку молодых. Используем слова благодарности родителям, потому что это самые почетные и важные гости на свадьбе.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Лиза, скажите, от каких традиций и свадебных обрядов вы отказались?