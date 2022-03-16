«Зажигают своими свечами свечку молодых». Какие традиции есть на современных свадьбах?
Свадьба – каким бы ни был сценарий, это событие требует подготовки. О свадебных традициях белорусов и их современной интерпретации поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Какие традиции у молодежи существуют? Каких традиций придерживаются?
Ольга Сверчинская, церемониймейстер:
Семейный очаг, конечно, когда мамы передают свечку. Зажигают своими свечами свечку молодых. Используем слова благодарности родителям, потому что это самые почетные и важные гости на свадьбе.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Лиза, скажите, от каких традиций и свадебных обрядов вы отказались?
Елизавета Гредюшко, молодая жена:
Наверное, мы почти не от чего не отказались.
Алена Родовская:
То есть букет бросали, подвязку снимали?
Елизавета Гредюшко:
Я хотела кинуть свой букет. Но я люблю очень сильно желтый цвет и просто влюбилась в этот букет.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Жалко стало?