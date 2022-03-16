Прямой эфир

«Зажигают своими свечами свечку молодых». Какие традиции есть на современных свадьбах?

16 марта 2022 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Свадьба – каким бы ни был сценарий, это событие требует подготовки. О свадебных традициях белорусов и их современной интерпретации поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Какие традиции у молодежи существуют? Каких традиций придерживаются?

«Зажигают своими свечами свечку молодых». Какие традиции есть на современных свадьбах?-1

Ольга Сверчинская, церемониймейстер:
Семейный очаг, конечно, когда мамы передают свечку. Зажигают своими свечами свечку молодых. Используем слова благодарности родителям, потому что это самые почетные и важные гости на свадьбе.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Лиза, скажите, от каких традиций и свадебных обрядов вы отказались?

«Зажигают своими свечами свечку молодых». Какие традиции есть на современных свадьбах?-4

Елизавета Гредюшко, молодая жена:
Наверное, мы почти не от чего не отказались.

Алена Родовская:
То есть букет бросали, подвязку снимали?

Елизавета Гредюшко:
Я хотела кинуть свой букет. Но я люблю очень сильно желтый цвет и просто влюбилась в этот букет.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Жалко стало?

«Зажигают своими свечами свечку молодых». Какие традиции есть на современных свадьбах?-7

Оксана Котович, этнокультуролог:
И правильно сделали, потому что бросать на свадьбе что-то – нетрадиционно.

Елизавета Гредюшко:
Я кинула Ждуна – игрушку вместе с букетом, фату сделала. И кинула именно Ждуна.

Читайте также:

«Если бы циферки не сошлись, не поженились?» Вот когда супружеская пара астрологов посмотрела собственный гороскоп

«Свое счастье отдаешь». Можно ли продавать свадебное платье?

«Женихи, не позволяйте над собой такие издевательства». Вот почему на свадьбе нельзя пить из туфельки невесты

# Свадьба # общество # Ольга Шерснёва # Ольга Сверчинская # Алена Родовская # Елизавета Гредюшко # Екатерина Забенько # Оксана Котович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Совмещать с учебой нетяжело». Как проходят занятия в военно-патриотических клубах Минска?
16 марта 2022 14:13

«Совмещать с учебой нетяжело». Как проходят занятия в военно-патриотических клубах Минска?

Бизнесу выделили почти 400 инвестплощадок. Все участки есть на интерактивной карте Минска
16 марта 2022 14:11

Бизнесу выделили почти 400 инвестплощадок. Все участки есть на интерактивной карте Минска

Студенты сами ликвидировали возгорание. В БГЭУ провели учебную эвакуацию в рамках акции МЧС
16 марта 2022 14:08

Студенты сами ликвидировали возгорание. В БГЭУ провели учебную эвакуацию в рамках акции МЧС